Eugenia “La China” Suárez volvió a protagonizar una escena de repercusión en redes sociales después de compartir varias imágenes en bikini. La actriz aprovechó los primeros días cálidos de septiembre para publicar postales desde la propiedad que comparte con Mauro Icardi, en Nordelta, pero algunas de las respuestas se enfocaron en su aspecto físico.
La China Suárez sin pelos en la lengua contra las críticas: "Estoy buenísima"
La actriz compartió imágenes desde Nordelta y recibió comentarios sobre su aspecto físico. Luego publicó varios mensajes en los que defendió su decisión de mostrarse al natural.
La publicación incluyó una fotografía frente a un espejo, otra mientras tomaba sol y un video en el que se mostró bailando. Luego de recibir cuestionamientos sobre su figura, Suárez decidió responder a través de sus historias de Instagram y defendió su manera de mostrarse.
“Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten. No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día”, escribió la actriz, en uno de sus primeros mensajes.
Su respuesta
Después, Suárez publicó un video en el que habló directamente sobre algunos de los aspectos de su apariencia que fueron señalados en redes sociales. Con tono irónico, mencionó tanto cuestiones de su rostro como de su dentadura.
“Sí, tengo dos granos acá y tengo una paleta chueca porque usé brackets y no me puse la contención”, explicó. A continuación, dejó en claro que no tiene intención de recurrir a determinados tratamientos estéticos.
“Me rehúso a ponerme fundas o carillas porque me encanta ser natural”, sostuvo la actriz, que también respondió a los comentarios relacionados con la forma de su cuerpo.
“Sí, soy cuadrada, no tengo cintura, pero estoy buenísima igual. Así que no se gasten, hagan algo por ustedes y sean felices”, expresó.
El descargo continuó con otro video en el que Suárez se refirió a su presente personal y a la posibilidad de disfrutar de una tarde libre. “Es jueves, son las cinco de la tarde. Estuve tomando sol con mi hija, feliz de la vida, con mi novio que me ama, que es el hombre perfecto”, manifestó.
El origen
Las respuestas de la actriz se produjeron después de que algunos usuarios cuestionaran su figura a partir de las fotografías publicadas. Entre los comentarios que recibió apareció una referencia directa a su cintura, a la que Suárez decidió contestar públicamente.
La actriz también compartió capturas de algunos de los mensajes y volvió a remarcar su postura frente a las críticas. En otra historia escribió: “Eso no define tu valor”, acompañando el mensaje con emojis y un tono irónico.
La secuencia se produjo durante una jornada en la que Suárez disfrutó del buen tiempo junto a su hija y Mauro Icardi. Las publicaciones desde Nordelta rápidamente generaron repercusiones entre sus seguidores y volvieron a instalar a la actriz entre los temas más comentados de las redes sociales.
Además de las críticas vinculadas con su aspecto físico, las publicaciones generaron cuestionamientos de otros usuarios por cuestiones relacionadas con su vida personal. Suárez, sin embargo, centró sus respuestas principalmente en los comentarios sobre su apariencia y en su decisión de mostrarse sin recurrir a modificaciones estéticas.
De esta manera, la actriz eligió responder directamente a quienes cuestionaron sus fotografías y reivindicó su decisión de mostrarse tal como es, sin ocultar aquellos rasgos que fueron señalados en las redes.