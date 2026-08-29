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Llamativa pieza

Cómo es el lujoso anillo de compromiso que lució la China Suárez y cuánto cuesta

La actriz sorprendió al mostrarse en redes con una llamativa joya en su dedo anular, que volvió a despertar especulaciones sobre su vínculo con Mauro Icardi.

La pieza fue vinculada con un posible compromiso con Mauro Icardi.La pieza fue vinculada con un posible compromiso con Mauro Icardi.
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Eugenia “La China” Suárez volvió a llamar la atención en redes sociales después de compartir un videotutorial en el que lució un llamativo anillo de diamantes en su dedo anular. La joya rápidamente despertó especulaciones por su relación con Mauro Icardi y fue vinculada con un posible anillo de compromiso.

La actriz de En el barro publicó el video para mostrar los productos de maquillaje que había recibido. Sin embargo, muchos de los comentarios se concentraron en la pieza que llevaba en su mano.

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Aunque no se confirmó públicamente que se trate de un anillo de compromiso, su ubicación en el dedo anular y el vínculo con el futbolista volvieron a instalar las versiones sobre un supuesto compromiso entre ambos.

Cómo es el anillo que lució la actriz

En las imágenes puede verse una joya con un diamante de tamaño considerable, aunque el video no permite determinar con exactitud el modelo, la colección ni las características específicas de la pieza.

Según las versiones que circularon en distintos medios, el anillo podría pertenecer a Tiffany & Co., reconocida por sus diseños de joyería y sus piezas destinadas a compromisos y bodas.

La actriz mostró la joya durante un videotutorial publicado en sus redes.La actriz mostró la joya durante un videotutorial publicado en sus redes.

La imagen, de todos modos, no alcanza para confirmar que se trate de un modelo de esa firma.

Cuánto podría costar la joya

Los precios de anillos de compromiso con características similares en Tiffany & Co. se ubican, según el modelo, en valores que pueden alcanzar entre 7.800 y 8.500 dólares.

Por el momento, no está confirmado cuál es el modelo que lleva la China Suárez ni si efectivamente fue adquirido por Icardi.

La joya podría pertenecer a la reconocida firma Tiffany & Co.La joya podría pertenecer a la reconocida firma Tiffany & Co.

El antecedente de otro lujoso regalo

No es la primera vez que la actriz muestra públicamente un obsequio de alto valor relacionado con su pareja. En noviembre del año pasado, había compartido un mensaje de agradecimiento a Mauro Icardi por una cartera rosa de Louis Vuitton.

Aquella publicación también generó numerosas reacciones en redes sociales y volvió a poner el foco sobre los regalos que intercambia la pareja.

En este caso, la aparición del anillo reavivó las especulaciones sobre un posible compromiso, aunque hasta ahora no hubo una confirmación pública sobre la joya ni sobre su significado.

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