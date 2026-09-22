Mauro Icardi cuestionó públicamente la decisión del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires de disponer su inhabilitación preventiva para conducir. El futbolista respondió a una publicación del organismo en X y puso en duda el alcance de la medida sobre la licencia italiana que, según afirmó, tiene vigente hasta 2029.
Mauro Icardi cruzó al Gobierno tras la inhabilitación para conducir: “¿Qué se quieren inventar?”
El futbolista cuestionó la medida anunciada por las autoridades bonaerenses y puso en duda su alcance sobre el permiso italiano que, según afirmó, mantiene vigente hasta 2029.
“Hola, buenas. Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, escribió Icardi en respuesta al Ministerio.
El organismo había informado que, antes de obtener una nueva licencia, el delantero deberá atravesar una evaluación para determinar su aptitud para conducir y sostuvo que “la seguridad vial no admite excepciones”.
Qué cuestionó sobre la licencia italiana
Icardi insistió en que su licencia italiana continúa vigente y planteó dudas sobre el procedimiento aplicado por las autoridades bonaerenses.
“La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar?”, expresó el futbolista en su descargo.
El Gobierno bonaerense informa que la Licencia Nacional de Conducir permite circular por el territorio argentino y que el otorgamiento de las licencias en la provincia está delegado en los municipios.
En su respuesta, Icardi también cuestionó al Ministerio por hacer pública la situación y criticó el estado de las calles de la provincia.
“Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, escribió.
Luego agregó: “Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar tuiteando y rascándose las bolas. Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar”.
El futbolista cerró su publicación con una referencia al origen de la polémica: “Todo por un ratito de chimento”.
El video que generó la medida
La decisión del Ministerio de Transporte se conoció después de la difusión de un video protagonizado por Eugenia “la China” Suárez, en el que se la veía sacar gran parte de su cuerpo por la ventanilla de un automóvil mientras el vehículo estaba en movimiento.
En la grabación, Suárez aparecía cantando “Training Season”, de Dua Lipa, mientras Icardi conducía.
“Evidentemente manifesté bien. Nadie fue obligado a hacer este video”, escribió la actriz junto a la publicación, que terminaba con un beso hacia el futbolista.
Según la información difundida por el Ministerio, la situación representaba un riesgo para las personas que viajaban en el vehículo y para terceros.
La postura del Ministerio de Transporte
El organismo bonaerense sostuvo que la seguridad vial no contempla excepciones y señaló que Icardi deberá ser evaluado antes de obtener una nueva licencia.
La Provincia mantiene un sistema de licencias de conducir cuya emisión está delegada a los municipios. Además, el Ministerio de Transporte provincial tiene entre sus funciones las políticas vinculadas con la seguridad vial.