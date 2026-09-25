Después de que el Ministerio de Transporte bonaerense inhabilitara la licencia de conducir de Mauro Icardi, Madres del Dolor y la Asociación de Víctimas de Tránsito difundieron un comunicado en el que cuestionaron la reacción del futbolista y de su pareja, Eugenia “La China” Suárez.
Mauro Icardi y la China Suárez, en la mira de Madres del Dolor: “Es una burla”
La asociación civil cuestionó la actitud adoptada tras la sanción por una infracción de tránsito y reclamó un mensaje de responsabilidad frente a las víctimas de siniestros viales.
Las organizaciones señalaron que la sanción se originó a partir de imágenes en las que se observa a Icardi conduciendo con el cinturón colocado de manera incorrecta, mientras que su acompañante circulaba sin el dispositivo de seguridad y sacaba parte de su cuerpo por la ventanilla con el vehículo en movimiento.
En ese contexto, las entidades reclamaron que la pareja revise su postura luego de las publicaciones y declaraciones realizadas tras conocerse la medida.
Qué plantearon sobre la licencia italiana
En el comunicado, las organizaciones también se refirieron a la licencia italiana que el futbolista manifestó poseer.
“Respecto de la licencia italiana que manifiesta poseer, Argentina e Italia mantienen un acuerdo de reconocimiento recíproco de licencias de conducir. Para determinar si esa licencia lo habilitaba efectivamente a conducir en nuestro país al momento del hecho, deberá acreditarse su existencia, vigencia, categoría y autenticidad, y verificarse su situación migratoria, así como desde cuándo posee residencia en la Argentina”, indicaron.
De esta manera, Madres del Dolor y la Asociación de Víctimas de Tránsito plantearon que esos aspectos deberían ser comprobados para establecer si la documentación presentada efectivamente habilitaba a Icardi a manejar en el país cuando ocurrió el episodio.
El fuerte reclamo
Las organizaciones cuestionaron especialmente que, según su postura, tanto Icardi como Suárez no hayan ofrecido disculpas después de la situación que derivó en la sanción.
“Desde la Asociación Civil Madres del Dolor y la Asociación de Víctimas de Tránsito lamentamos profundamente que tanto Icardi como su acompañante, lejos de pedir disculpas por lo sucedido, hayan realizado declaraciones desafortunadas, faltas de respeto hacia la comunidad y, especialmente, hacia tantas madres que perdimos a nuestros hijos en manos de un imprudente al volante, incluso difundiendo posteriormente otro video en el que se toman con ligereza una situación de extrema gravedad”, expresaron.
El reclamo hizo especial énfasis en el impacto que este tipo de comportamientos puede tener para las familias que perdieron a seres queridos en siniestros viales.
El descargo sobre los videos
Viviam Perrone, fundadora de Madres del Dolor, también se refirió al episodio. La referente cuestionó la difusión de un nuevo video después de la decisión del Ministerio de Transporte bonaerense.
“Al hacer un nuevo video donde se burla de la decisión que tomó el Ministerio de Transporte, se burla, a su vez, de los familiares de víctimas viales, de quienes perdimos un ser querido. El resto de la sociedad se ríe y acompaña. En las redes sociales me preguntan: ‘¿Qué te metés?’, ‘¿Qué te importa?’. Tenemos que realmente hacer algo por la seguridad vial que mata a tanta gente”, sostuvo.
Perrone explicó que, en otros casos, las personas involucradas suelen comprender la gravedad de la situación y retractarse después de una primera reacción.
“En la mayoría de los casos comprenden la primera vez y se retractan. En este caso, al hacer un nuevo video, tuvimos que sacar este comunicado para decir que hacen las cosas mal. Son figuras públicas y los sigue un público que no nos escucha a nosotras. Una audiencia que no tiene la menor idea de lo que hago con mi vida, del tiempo que le dedico a la seguridad vial, así como del dinero que invierto para que otros no pierdan sus vidas o no queden heridos”, agregó.
El pedido para Icardi y la China Suárez
La fundadora de Madres del Dolor consideró que, por tratarse de figuras públicas, ambos podrían aprovechar la situación para transmitir un mensaje relacionado con la seguridad vial.
“Es muy importante que ellos ahora den un mensaje. Hay que ver si pueden bajar un poco la soberbia y digan: ‘No nos dimos cuenta, sí, nos equivocamos, hablamos con las Madres del Dolor y vamos a dar un paso atrás’. No sé si tendrán la humildad como para llegar a hacer eso y comprender que ese paso puede ser importantísimo, hasta regenerador para la sociedad porque todos somos usuarios de la vía pública”, afirmó.
Finalmente, Perrone volvió a cuestionar el último video difundido y apuntó contra la forma en que, según su interpretación, se tomó la sanción.
“El último video que hizo ella es una burla porque dice: ‘¿Y ahora sí está bien?’. Se burla de la sanción que les aplicaron, como si no les importara nada. Ellos todavía no entendieron la seriedad de lo que hicieron y la gente que los sigue, tampoco”, concluyó.