Luck Ra y Julieta Poggio, participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, quedaron en el centro de un rumor luego de que en Intrusos hablaran de un supuesto acercamiento entre ambos durante las grabaciones del programa.
Luck Ra y Julieta Poggio: qué se sabe del supuesto acercamiento en MasterChef Celebrity
El cantante y la actriz habrían generado una particular complicidad durante las grabaciones, mientras crecen las versiones sobre un posible vínculo entre ambos, aunque ninguno confirmó un romance.
Según lo expuesto en el ciclo televisivo, el cantante y la actriz habrían generado una particular complicidad detrás de cámara. Por el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente que exista un vínculo sentimental entre ellos.
El rumor
La versión comenzó a circular en Intrusos, donde los panelistas señalaron que ambos estarían teniendo una actitud diferente durante las jornadas de grabación de MasterChef Celebrity.
“Presten mucha atención, porque los ven muy juntitos en el pasillo, cuchicheando y apartados del resto”, comentaron en el programa al referirse a los encuentros entre el cantante y la actriz.
El supuesto acercamiento se conoció aproximadamente dos meses después de la separación de Luck Ra y La Joaqui, relación que había tenido una fuerte exposición mediática. Tras esa ruptura, también surgieron versiones vinculadas al romance entre La Joaqui y Tiago PZK.
La situación sentimental de ambos
En medio de la información difundida por el programa, los panelistas hicieron referencia al momento personal que atravesaría el cantante después de su separación.
“Él está súper despechado”, señalaron al hablar sobre Luck Ra y su reciente ruptura con La Joaqui.
En el caso de Julieta Poggio, el panel de Intrusos vinculó el supuesto acercamiento con el tipo de relación que la actriz mantiene con Fabrizio Maida, con quien está en pareja desde hace dos años. Según explicó Poggio en distintas oportunidades, ambos mantienen una relación abierta y establecen sus propios acuerdos.
“Ella tiene pareja abierta con su novio”, afirmaron en el programa al referirse a esa situación.
Hasta el momento, no hubo una confirmación pública por parte de Luck Ra o Poggio sobre un romance o una relación más allá de la buena relación que puedan mantener como compañeros de programa.
El accidente que sufrió Julieta Poggio
Mientras circulaban las versiones sobre su vínculo con el cantante, Poggio también protagonizó un episodio dentro de la competencia culinaria.
La actriz sufrió una quemadura con aceite caliente mientras preparaba una receta y luego mostró la ampolla que le quedó durante una conversación con Marixa Balli.
“Me quemé un poquito. Miren esta ampolla enorme. Me bajó un poco la presión de verla”, relató Poggio al mostrar la lesión.
La participante también contó que el accidente modificó su postura frente a las próximas pruebas del certamen: “Prefiero cortarme que quemarme, no quiero quemarme nunca más”.
De esta manera, la actriz quedó involucrada en dos situaciones que generaron repercusión alrededor de su participación en la nueva temporada de MasterChef Celebrity: el rumor sobre su supuesto acercamiento con Luck Ra y el accidente que sufrió durante una de las pruebas de cocina.