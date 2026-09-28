Después de semanas de especulaciones, gestos sugerentes y respuestas evasivas en los medios, Tiago PZK y La Joaqui hicieron oficial su relación sentimental mediante una publicación conjunta que revolucionó las redes sociales. Los referentes de la música urbana blanquearon su noviazgo en un contexto atravesado por la polémica, dado el estrecho vínculo de amistad que unía al cantante con Luck Ra, ex pareja de la referente del RKT.
Tiago PZK y La Joaqui confirmaron su romance tras la polémica con Luck Ra
Los cantantes confirmaron su noviazgo en redes sociales tras semanas de rumores y en medio del malestar de Luck Ra, amigo del músico y expareja de la referente.
La imagen que oficializó el noviazgo
El blanqueo definitivo se produjo a través de la publicación de una fotografía donde se observa a la pareja descendiendo junta de una aeronave. La imagen sirvió como respuesta contundente tras un período en el que ambos habían evitado dar precisiones sobre su estado afectivo.
Hasta este hito, la cantante marplatense había esquivado los requerimientos periodísticos apelando a la cautela. Durante una reciente intervención televisiva en el ciclo La mañana con Moria (eltrece), al ser indagada por los trascendidos, la intérprete había manifestado: “Yo soy una poeta villera; si estoy en pareja, se los comunicaré”.
Las señales previas y el aval familiar
A pesar de las evasivas iniciales, diversos encuentros públicos y familiares ya presagiaban la confirmación del vínculo. Uno de los episodios determinantes aconteció cuando la artista asistió acompañada por Tiago PZK a una comida en el domicilio de Vanesa Aranda, madre del fallecido cantante El Noba.
En aquella ocasión, La Joaqui definió el compromiso como una reunión de contención afectiva con sus allegados. Sin embargo, la propia Aranda difundió imágenes del encuentro acompañadas por la frase: “Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”, lo que aceleró los rumores sobre el inminente anuncio oficial.
El descargo de Luck Ra y la ruptura de códigos
La confirmación del romance adquiere mayor relevancia pública tras las recientes declaraciones de Luck Ra. En una entrevista concedida al creador de contenido Coscu, el artista cordobés expresó el dolor que le ocasionó enterarse del vínculo entre su ex pareja y quien consideraba un amigo cercano.
Luck Ra detalló que, tras la separación de La Joaqui, Tiago PZK fue una de las primeras personas en brindarle contención verbal: “El chabón me mandaba mensajes: 'Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón'”. Según relató el músico, el posterior desenlace le provocó un profundo impacto personal y desconfianza en su entorno.
A pesar de sostener que entre hombres existen códigos de camaradería que en su caso no habría vulnerado, Luck Ra dio por cerrado el tema deseándole bienestar a la pareja: “Desde el primer día solo espero que ella sea feliz ahora en esta nueva etapa con él. Ya está. Independientemente de si a mí me duele o no, eso ya es problema mío”.
Un nuevo capítulo en la escena urbana
Con la publicación de la foto del viaje, Tiago PZK y La Joaqui dieron inicio formal a la exposición pública de su romance. El anuncio reconfigura las relaciones internas dentro del género urbano argentino, dejando atrás las interpretaciones y abriendo una nueva etapa para ambos artistas en el plano sentimental y profesional.