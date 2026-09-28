Una de las figuras más influyentes y complejas de la televisión y el teatro argentino llegará a las pantallas con su propia biopic. Gustavo Sofovich confirmó la realización de una serie biográfica enfocada en la extensa trayectoria y vida personal de su padre, Gerardo Sofovich.
Gerardo Sofovich tendrá su serie biográfica
El proyecto repasará la intensa trayectoria del emblemático productor, desde sus grandes creaciones televisivas hasta sus polémicas y su paso por la política.
La producción audiovisual, que se encuentra en plena etapa de desarrollo e investigación de guion, repasará los momentos más trascendentes de una carrera marcada por grandes éxitos del espectáculo, disputas mediáticas, influencia política y una personalidad impredecible.
La intimidad y los secretos de un ícono de la televisión argentina
El proyecto busca retratar en profundidad la vida de Gerardo Sofovich, una personalidad cuya influencia atravesó décadas del entretenimiento en el país. Gustavo Sofovich adelantó los primeros detalles de la bioserie durante un encuentro con la prensa, remarcando la riqueza narrativa del personaje y el atractivo de llevar su historia a la pantalla chica y a las plataformas de streaming.
"La vida de Gerardo es muy jugosa", aseguró Gustavo al referirse al enorme volumen de vivencias que tuvo su padre, tanto al frente de las pantallas como detrás de escena. La historia abordará sus facetas como creador de formatos icónicos que marcaron la historia televisiva —tales como Polémica en el Bar y La noche del domingo—, su rol como director de cine, productor teatral y descubridor de grandes talentos del espectáculo.
Conflictos, éxitos y un recorrido por una personalidad compleja
El guion de la serie no se limitará únicamente a recordar sus triunfos profesionales, sino que profundizará en los aspectos más apasionantes y contradictorios de su existencia. Se recreará su fuerte carácter, su visión para el mundo del espectáculo, sus amores, sus pasiones y las intensas peleas que mantuvo con diversas figuras del medio a lo largo de los años.
Asimismo, la producción incluirá el paso de Gerardo Sofovich por la función pública durante la década de 1990 y sus estrechos vínculos con la política, una etapa controversial de su carrera que generó intensos debates mediáticos y sociales. La narrativa buscará reflejar con fidelidad la dualidad entre el creador genial y el hombre riguroso, capaz de cosechar al mismo tiempo admiradores entrañables y detractores acérrimos.
El proceso de desarrollo y las expectativas de la producción
En esta fase inicial, el equipo de producción trabaja exhaustivamente en la recolección de testimonios, archivos de época y anécdotas de personas que compartieron la vida cotidiana y laboral del productor. La intención es conformar una trama realista, atrapante y fiel al contexto histórico que le tocó atravesar.
Si bien aún no se revelaron los nombres de los actores elegidos para encarnar a Gerardo Sofovich en sus distintas etapas de vida, la expectativa es elevada respecto de la distribución de la serie en plataformas digitales de alcance latinoamericano e internacional.