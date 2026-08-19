La diva de la televisión y el teatro argentino volvió a demostrar el peso de su figura. A tan solo cinco días de su desembarco en la plataforma de streaming, "Moria" se consolidó como la producción preferida del público local, alcanzando el puesto número uno en Argentina y Uruguay.
La serie de Moria Casán es un éxito global en Netflix y se metió entre lo más visto del mundo
A menos de una semana de su estreno, la ficción biográfica sobre "La One" lidera el ranking en Argentina y Uruguay, e ingresó al Top 10 mundial de producciones de habla no inglesa con 1,6 millones de reproducciones.
Sin embargo, el impacto del proyecto no quedó sujeto únicamente a la región: la biopic logró ingresar al selecto Top 10 global semanal de series de habla no inglesa de Netflix, registrando 1,6 millones de visualizaciones.
Fiel a su estilo llano y tajante, la propia Moria Casán definió la repercusión de la obra: "Hay algo que ocurrió con la serie que es una revolución sensorial, una revolución de sentimientos". Sobre la masiva devolución que recibe a diario en la calle por parte de espectadores de distintas generaciones, concluyó: "Un éxito es una cosa y un suceso es otra: esto es un suceso. La gente me dice 'Yo te invoco'".
La producción en cifras: despliegue de época, vestuario y elenco
La serie, dirigida y escrita por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment (la compañía de Armando Bo), demandó una despliegue técnico y logístico de gran magnitud a lo largo de sus ocho episodios:
Infraestructura y rodaje: Se requirieron 68 jornadas de filmación, un equipo de 110 técnicos, 239 actores y 1.385 extras. Las escenas teatrales llegaron a concentrar hasta 300 extras en un solo día.
Locaciones y escenarios: Se utilizaron 29 locaciones (19 espacios reales y 10 sets construidos desde cero), además de la reconstrucción escenográfica e histórica de tres salas icónicas de Buenos Aires: el Teatro Astral, el Metropolitan y el Gran Rivadavia.
Caracterización e identidad: La propuesta visual, diseñada por Florencia Tellado, incluyó 108 cambios de vestuario (49 para Sofía Gala, 32 para Griselda Siciliani, 20 para Cecilia Roth, 3 para Moria en la actualidad y 4 para su versión niña). Cada jornada requirió más de dos horas de maquillaje por actriz, sumado al uso de 15 pelucas alquiladas y 12 pelucas originales del vestidor histórico de la diva.
Una trama a cuatro voces y una banda sonora a pura transgresión
El punto de partida de la trama son los 80 años de la artista, donde ella misma actúa como narradora y "titiritera" de su propia memoria. A partir de allí, la historia recorre su camino desde la transgresión y la supervivencia en el espectáculo hasta convertirse en una marca registrada de la cultura popular nacional.
La representación de "La One" está dividida en distintas etapas de su vida a cargo de cuatro intérpretes: su propia hija Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y la mismísima Moria Casán.
A nivel musical, la producción cuenta con 15 canciones licenciadas que marcan el ritmo de época, entre las que destacan I Will Survive, Ti Amo, A mi manera, Rumba Samba Mambo, Let's Get Loud, Kill Your Sons y Me dicen la Pantera, sumado al debut del tema Momentismo absoluto, interpretado por Lula y Marilina Bertoldi.
Reflejo de una figura inagotable
Con el respaldo de los números de audiencia globales y el reconocimiento de la crítica, la biografía de Moria Casán se establece como uno de los lanzamientos más determinantes del año para el audiovisual argentino en plataformas, reafirmando la vigencia de una artista cuya trayectoria sigue convocando al público masivo.