El vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez habría llegado a su fin, luego de varios meses en los que ambos habían dejado ver públicamente su cercanía. La relación había tomado estado público a comienzos de este año, cuando comenzaron a compartir muestras de afecto en redes sociales.
Sofía Gala y Fito Páez habrían terminado su relación
La versión surgió tras la ausencia del músico en un evento importante y luego de que trascendiera un supuesto distanciamiento vinculado a sus agendas y un reciente viaje.
Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente una separación. La información surgió en programas de espectáculos, donde también se analizaron los motivos que podrían haber generado el supuesto distanciamiento.
Cómo comenzó la relación
La relación entre la actriz y el músico había despertado interés luego de que ambos mostraran señales de cercanía en redes sociales. Ninguno había brindado declaraciones formales sobre el vínculo.
Moria Casán, madre de Sofía Gala, también se había referido al acercamiento entre ambos artistas. En lugar de definirlos como una pareja tradicional, describió el vínculo como el de dos personas que se aman libremente.
La ausencia que llamó la atención
El supuesto final de la relación comenzó a tomar fuerza después del estreno de “Moria”, la biopic sobre Moria Casán disponible en Netflix y protagonizada por Sofía Gala.
En los festejos vinculados con el lanzamiento, algunos periodistas repararon en la ausencia del músico y comenzaron a especular con un posible distanciamiento.
Durante una emisión de LAM, la periodista Karina Iavícoli aseguró que la pareja habría decidido terminar la relación.
El viaje que habría generado tensión
De acuerdo con la versión difundida en el programa, uno de los motivos del supuesto alejamiento estaría relacionado con las dificultades para compatibilizar sus agendas.
“Me dijeron que no les coinciden tiempos, horarios. Después me dijeron que como es un tipo atractivo, con todo lo que representa”, explicó Iavícoli.
La periodista también vinculó el distanciamiento con un viaje que Páez realizó a Bariloche junto a colegas, entre ellos Juliana Gattas y Dolores Fonzi.
“Siempre está con colegas, es muy cercano a Juliana Gattas y a Dolores Fonsi, con quienes fue a Bariloche. A partir de ese momento habría habido un distanciamiento porque a Sofía no le habría gustado el viaje a Bariloche”, sostuvo.
Por ahora, Sofía Gala y Fito Páez no confirmaron ni desmintieron públicamente la versión sobre una separación.