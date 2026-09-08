El supuesto romance entre Tiago PZK y La Joaqui generó repercusiones en redes sociales, especialmente por la relación que la cantante mantuvo con Luck Ra, de quien se separó hace aproximadamente dos meses durante un viaje por España.
Tiago PZK y La Joaqui: el video viral que lo muestra como un “buitre” y su reacción
La publicación realizada con inteligencia artificial generó miles de comentarios en redes, donde el cantante fue señalado con humor por su vínculo con la artista, mientras su gesto ante el contenido llamó especialmente la atención.
La versión sobre el nuevo vínculo fue difundida por Yanina Latorre, quien dio detalles sobre cómo se habría producido el acercamiento entre los artistas. La noticia rápidamente provocó comentarios y bromas entre los usuarios.
En medio de la repercusión apareció además un video realizado con inteligencia artificial en el que Luck Ra camina por la calle hasta que Tiago PZK aparece representado como un buitre. La escena termina cuando el personaje es atropellado por el streamer Coscu.
El gesto de Tiago PZK
La publicación se volvió viral y sorprendió especialmente porque Tiago PZK le dio “me gusta” al video. El contenido incluye la frase “Hasta acá llegaste, Tiago”, pronunciada por Coscu, antes del desenlace de la escena.
El gesto del cantante fue interpretado como una señal de que se tomó con humor las acusaciones y las bromas que surgieron alrededor de su supuesto romance con La Joaqui.
Hasta el momento, Tiago no habló públicamente para confirmar o desmentir la relación. Según la información difundida, ambos se conocen desde hace varios años y hasta recientemente habían mantenido un vínculo de amistad.
Cómo habría comenzado el acercamiento
De acuerdo con el relato de Yanina Latorre, el vínculo entre ambos artistas habría cambiado recientemente. La conductora sostuvo que Tiago acompañó a La Joaqui durante un momento personal delicado.
“¿En qué momento aparece Tiago? Hace dos semanas a ella la internaron, pero nadie se enteró. Ella bajó 10 kilos”, afirmó Latorre al contar su versión sobre lo ocurrido.
Luego explicó que el cantante fue a visitarla durante su internación: “Cuando la internaron, Tiago la fue a ver. Ellos son amigos de los 14 años de Tiago y 19 de ella. A partir de ahí empezaron a hablar, se fueron después de la internación a Cañuelas con el grupo de amigos y se viralizaron esas fotos”.
Según esta versión, ese período habría sido el punto de partida para que la relación entre ambos adquiriera otra dimensión.
Qué habría dicho Luck Ra al enterarse
Otro de los aspectos que generó repercusión fue la supuesta reacción de Luck Ra cuando conoció la situación.
Según Latorre, antes de comenzar a salir, Tiago y La Joaqui se comunicaron con el cantante cordobés para contarle lo que estaba sucediendo.
“Lo primero que hicieron fue llamarlo y contarle que estaban empezando a salir. Luck Ra les dijo ‘hagan lo que quieran, a mí no me importa, a mí se me fue el amor, a mí ella no me importa, yo me quiero divertir’”, relató la conductora.
De esta manera, la historia quedó envuelta en versiones, bromas y repercusiones en redes sociales, mientras los protagonistas todavía no realizaron una confirmación pública sobre el supuesto romance.