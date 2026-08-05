La Joaqui compartió uno de los momentos más dolorosos de su vida sentimental al recordar cómo terminó su relación con Luck Ra. La cantante hizo la confesión durante su participación en el confesionario del Arena de Buenos Aires, donde relató el episodio frente al público.
La dura confesión de La Joaqui sobre el día que Luck Ra la dejó en España
La cantante contó que viajó ilusionada con una propuesta de casamiento, pero todo cambió de manera inesperada durante el encuentro y su relato conmovió a sus seguidores.
Según contó, había viajado a España ilusionada con la posibilidad de recibir una propuesta de casamiento, pero la historia tomó un rumbo completamente distinto.
La ilusión que terminó en una despedida
La artista explicó que Luck Ra la invitó a pasar una semana en España y que interpretó ese viaje como el escenario ideal para un compromiso.
Con esa expectativa preparó siete looks románticos para la ocasión, aunque solo llegó a utilizar cuatro.
"Quería que me recordara como la mujer más hermosa que alguna vez vio. Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. El tercero tampoco. Al cuarto llegó la propuesta... pero no era de compromiso, era de separación", relató.
Sus palabras provocaron una inmediata reacción del público presente, que respondió con insultos dirigidos al cantante. El episodio también generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la actitud del cordobés y manifestaron su apoyo a La Joaqui.
La reacción en redes sociales
Tras conocerse el relato, cientos de seguidores expresaron su indignación en distintas plataformas.
Algunos sostuvieron que Luck Ra habría aprovechado la relación para ganar mayor visibilidad, mientras que otros consideraron que la ruptura podría haberse comunicado antes del viaje y no durante la estadía en España.
La respuesta de Luck Ra
Después de que La Joaqui confirmara públicamente la separación, Luck Ra decidió hacer una aclaración a través de Ángel de Brito, quien leyó los mensajes del cantante en LAM.
Según contó el conductor, el artista estaba molesto por las críticas que recibió en redes sociales respecto de su vínculo con las hijas de la cantante.
"Estaba un poco enojado con el tema de que lo criticaban porque no se bancaba a las hijas. Me dijo: 'Yo con las nenas tengo una relación. De hecho, yo tuve un padrastro, mi mamá tuvo otra pareja y entiendo perfectamente cómo es esa situación'", reveló De Brito.
La separación de la pareja, que mantuvo una relación durante dos años, continúa generando repercusiones entre sus seguidores y alimentando el debate en las redes sociales.