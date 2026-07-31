Luego de confirmarse la ruptura entre los artistas La Joaqui y Luck Ra, la bailarina Tuli Acosta decidió referirse por primera vez a los rumores que comenzaron a circular en redes sociales y que la señalaban como una posible tercera en discordia dentro de la pareja.
Qué dijo Tuli Acosta tras ser señalada como tercera en discordia entre La Joaqui y Luck Ra
La bailarina se refirió a las versiones que circularon en redes sociales y negó cualquier vínculo amoroso con el cantante cordobés, al tiempo que pidió poner fin a las especulaciones.
Aunque ambos músicos eligieron mantener la separación en privado, algunas publicaciones en redes sociales dejaron ver que atravesaban un momento difícil. Finalmente, La Joaqui confirmó el final de la relación y rechazó las versiones que apuntaban a una supuesta infidelidad.
Descartaron terceros en la separación
Durante una transmisión en vivo, La Joaqui habló sobre la ruptura y pidió que no se responsabilizara a otras personas por el cierre de la relación.
"No es culpa de nadie más que de nuestras infidencias. No hay terceros en discordia; nunca tuvimos celos; tuvimos la relación más sana del mundo. Tal vez por eso me cuesta tanto soltarla", expresó la cantante.
Además, aseguró que Luck Ra continúa siendo una persona muy importante en su vida y cuestionó que se busquen culpables externos ante una separación de pareja.
Cercanía entre Luck Ra y Tuli Acosta
A pesar de las declaraciones de La Joaqui, el panelista de LAM Pepe Ochoa sostuvo otra versión y vinculó la ruptura con situaciones relacionadas con la amistad entre Luck Ra y Tuli Acosta.
Según relató, algunos usuarios interpretaron ciertos hechos en redes sociales como señales de una posible cercanía entre ambos artistas, como coincidencias en publicaciones y objetos compartidos.
Sin embargo, en redes sociales también surgieron comentarios que recordaron que la amistad entre Tuli Acosta y Luck Ra existe desde hace años, incluso antes de la relación del cantante con La Joaqui.
Negó un romance con Luck Ra
Ángel De Brito contó que se comunicó con la bailarina, quien negó de manera contundente haber tenido una relación sentimental con Luck Ra y explicó que su vínculo siempre fue de amistad.
Según reveló el conductor, Acosta prefirió no profundizar en la polémica y pidió que la atención se dirigiera hacia otros temas. "Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo, sigue siendo mi amigo como cuando vos me conociste", habría expresado la bailarina.
Además, De Brito señaló que Tuli también tuvo una conversación con La Joaqui luego de que comenzaron los rumores y que ambas habrían quedado en buenos términos.
La amistad entre los artistas
De acuerdo con lo contado en el programa, Acosta afirmó que mantiene una relación de amistad con Luck Ra y negó haber protagonizado situaciones de celos o conflictos con La Joaqui.
Mientras continúan las repercusiones por la separación, los protagonistas buscan dejar atrás las especulaciones y sostienen que no existió una tercera persona involucrada en el final de la pareja.