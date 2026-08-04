La separación entre La Joaqui y Luck Ra sigue generando repercusiones y, en las últimas horas, sumó una nueva versión que involucra a personas del entorno de ambos artistas. Según revelaron en el programa LAM, la cantante se habría enterado de una presunta infidelidad a través de un inesperado intermediario.
Salió a la luz cómo La Joaqui descubrió la supuesta infidelidad de Luck Ra
Según revelaron en LAM, la cantante se enteró de la presunta traición por una persona de su entorno, quien decidió contarle lo que sabía sobre la relación del cordobés.
La información fue dada a conocer por el panelista Pepe Ochoa, quien reconstruyó cómo habría llegado la noticia a la artista y aseguró que la situación también derivó en otras rupturas.
Cómo se habría enterado La Joaqui
De acuerdo con el relato de Ochoa, Tuli Acosta le habría confesado a su peluquero, Alejo, detalles sobre la supuesta infidelidad. El panelista explicó que el novio del estilista, Valentín, también mantenía una buena relación con La Joaqui y decidió advertirle sobre lo ocurrido.
"Tuli se lo confiesa a su peluquero, Alejo. Él también atiende a La Joaqui. Su novio, Valentín, que trabaja con él, se encariñó mucho con La Joaqui, y por eso le contó que Luck Ra le estaba metiendo los cuernos", sostuvo Pepe Ochoa.
Además, aseguró que, una vez conocida la situación, la cantante enfrentó al peluquero para confirmar la información.
"Cuando La Joaqui se entera, lo encara primero a Alejo y le dice que se lo contó Valentín. Al día de hoy, ellos también se separaron. Esta es la ruta del cuerno, desmiéntanmelo, amores", agregó.
El conflicto con Tuli Acosta
En el mismo programa, Ochoa recordó otra versión vinculada con la relación entre La Joaqui y Tuli Acosta. Según explicó, tras la separación con Luck Ra, la cantante habría manifestado un fuerte malestar hacia la influencer.
"Tuli la copiaba y provocaba. Cuando cortan le dijo a sus amigas que dejaran de seguir a esa p... porque fue lo peor que le pasó en la vida", afirmó el panelista al aire de Bondi Live.
Días antes, La Joaqui había asegurado públicamente que no tenía inconvenientes con Tuli Acosta, aunque estas nuevas declaraciones reavivaron la polémica.
La explicación de Luck Ra
Mientras continúan las versiones sobre los motivos de la ruptura, Luck Ra ya había dado su explicación sobre el final de la relación durante una conversación con Ángel de Brito.
Según contó el conductor, el cantante aseguró que fue él quien tomó la decisión de terminar el vínculo porque sentía que la relación ya no era la misma.
"Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes. No quería que la relación terminara peor por estirar algo que yo sentía que ya no iba para mí, aunque la quería".
Además, el artista aclaró que nunca tuvo conflictos con las hijas de La Joaqui y expresó el cariño que siente por ellas.