Una nueva internación de Chiche Gelblung generó preocupación por los problemas de salud que atraviesa a sus 82 años. Ángel de Brito explicó que el periodista ingresó al Sanatorio Mater Dei por una complicación respiratoria, aunque pudo ser estabilizado y permanecía fuera de terapia intensiva.
Preocupa la salud de Chiche Gelblung: Ángel de Brito brindó detalles
El periodista fue internado el lunes en el Sanatorio Mater Dei por una complicación respiratoria, aunque pudo ser estabilizado y permanecía fuera de terapia intensiva.
Ángel de Brito llevó tranquilidad al revelar la evolución favorable que habría presentado durante las primeras horas. “Chiche ayer fue internado en el Mater Dei y ahí lo estabilizaron”, informó en su programa de Bondi. Luego precisó: “Ya está estable, está bien, tuvo un problema respiratorio”.
La recuperación permitiría que Chiche Gelblung recibiera el alta y retomara rápidamente sus actividades. “Hoy le dan el alta y puede volver a trabajar, que es lo que más le gusta. Chiche tiene ya 82 años y viene con muchos achaques, pero golpeado y todo quiere trabajar”, señaló el conductor sobre la insistencia de su colega por mantenerse activo.
Intervención familiar ante cuadro febril
En tanto, Fernanda Iglesias aportó más información en Puro Show y contó que la familia intervino ante la aparición de un cuadro febril. "levantó fiebre y su familia lo convenció de volver al Mater Dei. Le detectan un problema respiratorio pero no lo mandan a terapia, está en una sala común esperando que le baje la fiebre", detalló acerca del nuevo ingreso.
Este episodio se produjo después de una internación de aproximadamente un mes en terapia intensiva por una trombosis en el tobillo. Según relató la panelista, durante aquel tratamiento "le pusieron dos stents y lo anticoagularon, como se hace siempre en estos casos". Chiche Gelblung también debe someterse a diálisis tres veces por semana.
Otro de los cuadros que preocupan a su entorno se encuentra en uno de sus pies. Iglesias explicó que "tiene en la planta del pie una llaga que le produjo una infección y una gangrena. Por eso, se estaba hablando de cortarme el pie que él dijo 'antes de morirme, prefiero eso'". La posibilidad de una intervención se sumó a las complicaciones que viene enfrentando durante los últimos meses.
La situación profesional también habría afectado anímicamente al periodista. “Está muy angustiado porque le levantaron el programa que tenía en Net TV”, contó Ángel de Brito. Pese a ese golpe y a sus problemas médicos, remarcó que su mayor deseo sigue siendo regresar cuanto antes a su trabajo.
Impacto profesional y deseo de trabajar
La estabilización y la posibilidad de recibir el alta aportaron alivio después de la preocupación inicial. Sin embargo, los antecedentes recientes, el tratamiento renal y las distintas complicaciones obligan a seguir con atención su recuperación. Por ahora, Chiche Gelblung continúa mostrando su intención de mantenerse activo incluso después de esta nueva internación.