La relación entre La Joaqui y Luck Ra volvió a quedar en el centro de la escena después de una serie de declaraciones públicas sobre la ruptura y la vida sentimental de ambos.
La Joaqui respondió a Luck Ra y cuestionó la exposición de su vida privada
La cantante publicó un extenso comunicado después de las declaraciones de su expareja, quien negó haberle sido infiel y habló sobre su supuesto vínculo con Tiago PZK. La artista defendió su decisión de mantener en reserva distintos aspectos de la separación.
En las últimas horas, la cantante difundió un extenso mensaje en el que cuestionó a su expareja por referirse públicamente a aspectos de su presente que, según sostuvo, ella había decidido mantener en privado.
El intercambio se produjo después de que Luck Ra respondiera a distintas versiones que circulaban sobre la separación y negara haberle sido infiel a la artista. En ese contexto, también hizo referencia a la nueva situación sentimental de La Joaqui y señaló que estaría vinculada con Tiago PZK, a quien definió como un "ex gran amigo".
La respuesta de la cantante apuntó principalmente contra la exposición de su intimidad y contra la forma en que, según su mirada, fueron presentados algunos aspectos de la historia que ambos compartieron.
Qué dijo La Joaqui sobre su separación de Luck Ra
En su comunicado, La Joaqui sostuvo que existe una contradicción entre pedir respeto por su presente y, al mismo tiempo, hacer públicos aspectos de su vida privada que ella había elegido no compartir.
La artista afirmó que la relación terminó aproximadamente dos meses atrás y que la decisión de ponerle fin fue tomada por Luck Ra. También aseguró que la separación se produjo de una manera más fría e irrespetuosa de lo que ella había contado públicamente hasta ahora.
Según explicó, durante ese período eligió preservar determinados episodios y no hacerlos públicos. La decisión, planteó, estuvo vinculada con el respeto hacia la relación que habían mantenido y con la intención de evitar una mayor exposición.
El eje de su descargo estuvo, precisamente, en aquello que decidió callar. La Joaqui sostuvo que su silencio no debía interpretarse como desconocimiento de lo ocurrido ni como una falta de memoria sobre lo sucedido durante la relación.
La cantante también rechazó que su vida sentimental posterior a la ruptura pudiera ser utilizada para cuestionar el modo en que atravesó la separación. En ese sentido, planteó que cada persona procesa una ruptura de manera diferente y que no existe un período establecido que determine cuándo es apropiado comenzar una nueva relación.
"Los duelos no tienen un tiempo reglamentario", sostuvo la artista, al cuestionar la idea de que una mujer deba esperar un determinado período después de una separación para que sus decisiones sentimentales sean consideradas aceptables.
La Joaqui también explicó que, después de la ruptura, decidió volver a abrirse a nuevos vínculos y que eso no implica desconocer ni borrar lo que había vivido con su expareja. En su mensaje, señaló que seguir adelante no transforma en falsa la relación anterior ni elimina los sentimientos que existieron.
La referencia a Tiago PZK y el límite sobre su intimidad
Otro de los puntos centrales del comunicado fue la mención a Tiago PZK. Luck Ra había hecho referencia a quien sería la nueva pareja de La Joaqui como un "ex gran amigo", una descripción que la cantante cuestionó.
Para La Joaqui, esa forma de presentar el vínculo deja afuera una parte importante de la historia entre ella y Tiago PZK. Según explicó, existe entre ambos un recorrido previo que no se limita a la amistad que habría mantenido el músico con Luck Ra.
La artista consideró que reducir esa relación a la expresión utilizada por su expareja podía instalar una determinada interpretación sobre el comienzo del vínculo. En particular, cuestionó que esa descripción pudiera sugerir una situación de traición.
El tema apareció en medio de los rumores que habían circulado en los últimos días sobre la situación sentimental de La Joaqui. Las versiones también estuvieron acompañadas por especulaciones acerca de una supuesta infidelidad de Luck Ra, algo que el cantante negó públicamente.
La Joaqui sostuvo, además, que no necesitó hacer públicas determinadas situaciones de la relación para explicar el dolor que atravesó. En ese sentido, reivindicó su decisión de preservar información privada incluso después de la separación.
El cierre del comunicado estuvo marcado por un mensaje dirigido directamente a Luck Ra. La cantante señaló que continúa eligiendo no revelar determinadas situaciones por respeto a lo que alguna vez compartieron y pidió que esa decisión no fuera interpretada como una falta de memoria.
"Confundís mi silencio con falta de memoria", expresó en una de las frases que resumió el planteo central de su publicación.
El intercambio entre ambos volvió a colocar su relación en el foco público, aunque las declaraciones conocidas hasta el momento corresponden a sus propias versiones sobre lo ocurrido. La Joaqui eligió responder a la exposición de su vida privada estableciendo un límite sobre qué aspectos de la separación está dispuesta a hacer públicos y cuáles prefiere mantener en reserva.