"No hubo más conexión"

Danelik confirmó su separación de Brian Sarmiento tras los rumores de infidelidad: qué pasó

La exintegrante de Gran Hermano se refirió al fin de su noviazgo con el exfutbolista, negó las versiones de engaño y dejó en claro que la distancia afectiva fue el detonante definitivo tras tres meses de convivencia.