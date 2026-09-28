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"No hubo más conexión"

Danelik confirmó su separación de Brian Sarmiento tras los rumores de infidelidad: qué pasó

La exintegrante de Gran Hermano se refirió al fin de su noviazgo con el exfutbolista, negó las versiones de engaño y dejó en claro que la distancia afectiva fue el detonante definitivo tras tres meses de convivencia.

Las alarmas sobre la crisis entre los exjugadores del reality surgieron durante el fin de semana.Las alarmas sobre la crisis entre los exjugadores del reality surgieron durante el fin de semana.
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Danelik Galazán rompió el silencio en las últimas horas y confirmó de manera oficial el fin de su relación sentimental con Brian Sarmiento. El noviazgo, que se gestó durante la participación de ambos en el reality Gran Hermano: Generación Dorada, llegó a su término tras cumplir apenas tres meses de convivencia fuera del programa.

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Ante las especulaciones sobre un supuesto engaño nocturno por parte del exfutbolista, la influencer tucumana salió al cruce a través de sus redes sociales, descartó la presencia de terceros en discordia y explicó cuáles fueron las causas reales del distanciamiento.

danelikEl descargo de Danelik vía historias de Instagram.

Desmentida de la infidelidad y los detalles del quiebre

Las alarmas sobre la crisis entre los exjugadores del reality surgieron durante el fin de semana a partir de revelaciones vertidas por el periodista Matías González. El comunicador señaló que Danelik había dejado de seguir a Sarmiento en Instagram y deslizó que el exfutbolista habría protagonizado una situación de infidelidad en un local bailable.

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Sin embargo, la propia protagonista eligió sus historias de Instagram para precisar la cronología del hecho y desestimar rotundamente esas versiones. “Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión”, remarcó Galazán. Además, detalló la razón de los movimientos observados en sus redes sociales: “Se destapó todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir su vida bloquea o borra cualquier rastro para estar bien”.

danelikLa creadora de contenido se mostró en un video bailando con un particular mensaje.

El drástico corte mediático y la reacción en redes

Lejos de prolongar el debate mediático, la influencer remarcó su firme intención de no profundizar en la intimidad de la expareja ni someterse a un proceso de duelo expuesto al público. “Yo estoy bien y voy para mejor, no quiero darle rosca al tema, no voy a hablar nada más que esto y no me pregunten porque yo voy para adelante, para atrás ni para tomar impulso”, aseveró con contundencia.

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Posteriormente, la creadora de contenido se mostró en un video bailando al ritmo de un tema de La Joaqui y Wanda Nara, acompañando la publicación con una frase dirigida a sus seguidores: “No me jodan con el duelo de la pareja, que cada uno sea feliz a su manera”. Por su parte, Brian Sarmiento prefirió no emitir declaraciones explícitas sobre la ruptura en sus canales oficiales, en medio de la finalización de una historia de amor que se inició en televisión y duró pocos meses en la cotidianeidad.

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