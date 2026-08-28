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Su descargo

Brian Sarmiento se fue de Gran Hermano y apuntó contra la producción: “Una vergüenza”

El exfutbolista explicó los motivos de su decisión tras la salida de Danelik y aseguró que está “bastante enojado” y “muy dolido” por lo ocurrido.

Brian anticipó que contará su versión de los hechos cuando termine el reality.Brian anticipó que contará su versión de los hechos cuando termine el reality.
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La tensión dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada terminó con una decisión contundente del Big Brother. Luego del enfrentamiento protagonizado por varias participantes y visitas durante la madrugada del jueves, Danelik y Campanita fueron expulsadas del reality.

La medida también tuvo otra consecuencia: Brian Sarmiento decidió abandonar voluntariamente el programa después de que su pareja, Danelik, fuera obligada a retirarse.

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La pelea que terminó con dos expulsiones

El conflicto entre Danelik y Campanita escaló durante la madrugada y derivó en una serie de agresiones. Según lo ocurrido dentro de la casa, Danelik tomó el set de maquillaje de Campanita, le tiró ropa fuera de la habitación y también hubo un forcejeo entre ambas.

A raíz de los hechos, el Big Brother resolvió expulsar a las dos participantes, mientras que Brian Sarmiento tomó posteriormente la decisión de dejar el programa por voluntad propia.

El exfutbolista había ingresado nuevamente a la casa unos días antes para acompañar a Pincoya.

El mensaje de Brian Sarmiento

Después de su salida, Sarmiento utilizó sus redes sociales para explicar los motivos de su decisión y cuestionó la forma en que se desarrollaron los acontecimientos.

“Les voy a decir una sola cosa... yo sé muy bien qué se habló antes de entrar y también sé todo lo que cumplí de mi parte. A veces te cambian las reglas cuando el partido ya empezó”, escribió.

Sarmiento aseguró estar “bastante enojado” y “muy dolido” por lo ocurrido.Sarmiento aseguró estar “bastante enojado” y “muy dolido” por lo ocurrido.

El exfutbolista también anticipó que, por el momento, prefería no brindar más detalles, aunque aseguró que hablará sobre lo ocurrido una vez que finalice el reality. “Cuando termine todo, voy a contar las cosas como realmente fueron. Y ahí, sin necesidad de señalar a nadie, cada uno va a entender”, expresó.

Su defensa a Danelik

Sarmiento además respaldó públicamente a su pareja y cuestionó que fuera presentada como la responsable de la situación. “Te amo Danelik, todos vieron que vos solo evitaste que Campanita ataque a Pincoya, que no te quieran hacer quedar mal. Es una vergüenza”, manifestó.

Danelik y Brian Sarmiento volvieron a quedar en el centro de la polémica dentro de la casa.El exfutbolista expresó su respaldo a Danelik tras su expulsión del programa.

Más tarde, en un video publicado en redes sociales, confirmó que ya se encontraba en su casa y volvió a referirse a lo sucedido.

“Vengo acá a decirles que ya estoy en mi casa. Me fui de la casa de Gran Hermano. La verdad que no quiero decir nada que comprometa las cosas más de lo que están, pero fue una vergüenza”, sostuvo.

“Bastante enojado” y “muy dolido”

El exfutbolista insistió en que no estaba de acuerdo con la decisión de expulsar a Danelik y consideró injusta la manera en que quedó expuesta su pareja.

“Es una vergüenza que la quieran hacer quedar como agresiva cuando solamente defendió a Pincoya cuando Campanita iba a atacarla”, afirmó.

Antes de finalizar su descargo, Sarmiento reconoció que se encontraba “bastante enojado” y “muy dolido” por lo ocurrido. “Estamos bastante preocupados por todo, por cómo la están haciendo quedar”, concluyó.

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