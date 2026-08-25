Generación Dorada

Gran Hermano: ¿quién quedó eliminada y cómo fue la sorpresiva gala de este lunes?

Tamara Paganini quedó fuera de Gran Hermano: Generación Dorada tras perder el mano a mano final frente a Solange “Sol” Abraham. La eliminación modificó el escenario de una competencia que reúne a figuras de distintas generaciones del reality.