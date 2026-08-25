La gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada terminó con una de las salidas que menos se esperaba dentro de la casa. Tamara Paganini, una de las participantes más reconocidas de esta edición por haber formado parte también de la primera temporada argentina del reality, quedó eliminada luego de enfrentarse en la definición con Solange “Sol” Abraham.
Gran Hermano: ¿quién quedó eliminada y cómo fue la sorpresiva gala de este lunes?
Tamara Paganini quedó fuera de Gran Hermano: Generación Dorada tras perder el mano a mano final frente a Solange “Sol” Abraham. La eliminación modificó el escenario de una competencia que reúne a figuras de distintas generaciones del reality.
La definición se produjo después de una gala que comenzó con seis participantes en placa. A lo largo de la noche, el público fue determinando quiénes continuarían en competencia hasta que la decisión quedó concentrada entre Paganini y Abraham. Finalmente, la audiencia eligió que Tamara abandonara el programa.
Seis participantes comenzaron la gala de eliminación
La placa de esta semana estaba integrada por seis jugadoras, cada una acompañada por un exparticipante. Sol Abraham compartía dupla con Tomy Riguera; Mariela Pietro, con Campanita; Pincoya, con Brian Sarmiento; Yisela “Yipio” Pintos, con Titi Tcherkaski; Luana Fernández, con Danelik; y Tamara Paganini, con Nazareno Pompei.
La gala fue avanzando de manera progresiva. La primera en recibir la confirmación de que continuaba dentro de la casa fue Luana Fernández, quien obtuvo apenas el 0,1% de los votos. Después de conocer la decisión del público, la participante agradeció a quienes la apoyaron y celebró su continuidad en el reality.
La siguiente en abandonar la placa fue Mariela Pietro, quien también consiguió el respaldo necesario para continuar en competencia. Durante su paso por la gala, volvió a referirse a su vínculo con el Turco García, en un contexto marcado por situaciones que se habían producido durante las bodas realizadas dentro de la casa.
Más adelante llegó el turno de Pincoya y luego de Yipio Pintos, que también fueron salvadas por la audiencia.
Con esas decisiones, la definición quedó reducida a dos participantes: Sol Abraham y Tamara Paganini. Ambas habían conseguido convertirse en figuras relevantes dentro de esta edición y llegaron al tramo final de la gala con posibilidades de continuar en el juego.
El resultado terminó siendo favorable para Sol, que seguirá dentro de la casa, mientras que Tamara tuvo que abandonar la competencia.
Tamara Paganini quedó eliminada de Gran Hermano
El voto del público determinó finalmente la salida de Tamara Paganini. La eliminación resultó significativa por el recorrido que había tenido la participante durante esta edición y por su condición de figura histórica del programa.
Paganini había formado parte de la primera edición argentina de Gran Hermano y su regreso al formato la convirtió nuevamente en una de las caras conocidas de la competencia. Su presencia dentro de la casa también había generado protagonismo durante las distintas etapas del programa.
La definición frente a Sol Abraham marcó, de esta manera, un cambio en la composición del reality. Con una de las participantes más reconocidas fuera del juego, el resto deberá continuar la competencia en un escenario diferente y con nuevas estrategias de cara a las próximas nominaciones.
A diferencia de una salida marcada por el conflicto, Paganini afrontó su eliminación con buen humor. Antes de abandonar definitivamente la casa, se despidió de sus compañeros y dejó un mensaje dirigido tanto a ellos como a Gran Hermano.
“Gente, fue un placer... Big, esta historia no termina, vos sabés... ¡Te amo! Chicos, los espero afuera con asado. ¡Chau!”, expresó antes de retirarse.
Su salida dejó a Sol Abraham como la última participante de las dos que habían llegado a la definición y abrió una nueva etapa dentro de Gran Hermano: Generación Dorada.
El resultado también vuelve a poner el foco sobre el peso que tiene el voto del público en esta edición. La competencia reúne a participantes vinculados con diferentes momentos de la historia del programa y, en cada gala, las decisiones de la audiencia pueden modificar las alianzas y el equilibrio dentro de la casa.
Ahora, con Paganini fuera del reality, la atención se trasladará a los próximos desafíos, nominaciones y estrategias que adopten quienes todavía permanecen en competencia.
La eliminación de una figura que había llegado con el respaldo de una historia previa dentro de Gran Hermano demuestra, además, que el reconocimiento público no garantiza la permanencia. La decisión final queda en manos de los espectadores y puede modificar el rumbo de la competencia en una sola noche.
Así, la gala de este lunes terminó con Tamara Paganini eliminada y Sol Abraham dentro del juego, mientras el resto de los participantes deberá reacomodarse ante una nueva etapa de Gran Hermano: Generación Dorada.