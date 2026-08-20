Feroz pelea en GH

Se cruzaron Tamara Paganini y Pincoya: casi terminan a las piñas

El clima dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) está al límite. Con la final cada vez más cerca y el desgaste del encierro a flor de piel, Tamara Paganini y Jennifer “Pincoya” Galvarini protagonizaron un escandaloso enfrentamiento que paralizó a la casa y se volvió viral en redes sociales.