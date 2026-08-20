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Se cruzaron Tamara Paganini y Pincoya: casi terminan a las piñas

El clima dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) está al límite. Con la final cada vez más cerca y el desgaste del encierro a flor de piel, Tamara Paganini y Jennifer “Pincoya” Galvarini protagonizaron un escandaloso enfrentamiento que paralizó a la casa y se volvió viral en redes sociales.

“Vos me escupiste, yo te soplé”...“Vos me escupiste, yo te soplé”...
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La convivencia dentro de Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar al borde del límite: esta vez, Tamara Paganini y Pincoya protagonizaron un fuerte enfrentamiento que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales por la intensidad del cruce.

Con la final cada vez más cerca, el encierro y la tensión entre los participantes aumentan y las estrategias para desestabilizar a los rivales parecen multiplicarse. En ese contexto, ambas quedaron cara a cara durante una discusión que escaló rápidamente.

Cómo comenzó la pelea entre Tamara Paganini y Pincoya

Según se pudo ver en las imágenes, el conflicto comenzó por un supuesto escupitajo. Pincoya confrontó a Tamara y le reclamó directamente: “Me acabas de escupir”.

Lejos de terminar ahí, el intercambio comenzó a subir de tono.Lejos de terminar ahí, el intercambio comenzó a subir de tono.

Paganini negó la acusación y dio su propia versión de lo sucedido: “Vos me escupiste, yo te soplé”.

Lejos de terminar ahí, el intercambio comenzó a subir de tono y ambas participantes se enfrentaron verbalmente ante la mirada del resto de los jugadores.

Tamara Paganini desafió a Pincoya

La discusión llegó a un punto de máxima tensión cuando Tamara lanzó una fuerte provocación y dejó abierta la posibilidad de que el enfrentamiento terminara en una pelea física.

“No seas tarada, Pincoya. Si algo pasa, ¿sabés quién termina en el suelo?”, le dijo Paganini durante el cruce.

Paganini negó la acusación y dio su propia versión de lo sucedido.Paganini negó la acusación y dio su propia versión de lo sucedido.

Pincoya no se quedó atrás. En medio de la discusión, le quitó los anteojos a su compañera y respondió con otro desafío: “¡Pegame, dale, pegame!”.

La escena generó preocupación entre quienes se encontraban dentro de la casa, ante el riesgo de que la discusión pasara de las palabras a la agresión física.

Gran Hermano tuvo que intervenir

Ante la escalada del conflicto, la producción decidió intervenir. La voz de Gran Hermano se hizo escuchar dentro de la casa y pidió a los participantes que no permanecieran como espectadores de la situación.

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“Les pido, por favor, a alguien que esté un poco más tranquilo, que intente separar esta situación”, solicitó Gran Hermano.

El llamado tuvo como objetivo evitar que el enfrentamiento llegara a un extremo y que alguna de las participantes terminara agrediendo físicamente a la otra.

La pelea entre Tamara Paganini y Pincoya se convirtió así en uno de los momentos más tensos de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada, justo cuando la definición del reality está cada vez más cerca y cualquier conflicto puede modificar por completo la convivencia dentro de la casa.

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