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Nueva recaída

Preocupa la salud de Denisse González: el mensaje de Bautista Mascia tras una nueva internación

Tras recibir el alta médica, la exparticipante de Gran Hermano sufrió un drástico e inexplicable descenso de plaquetas que la obligó a volver al sanatorio. El ganador del reality la acompaña día y noche y dejó un mensaje que conmueve a sus seguidores.

La exparticipante reconoció la conmoción emocional que significó este retroceso.La exparticipante reconoció la conmoción emocional que significó este retroceso.
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La tranquilidad duró muy poco y la incertidumbre volvió a apoderarse de la pareja que conquistó a la audiencia en la última edición de Gran Hermano. Tras haber sido dada de alta el pasado lunes 10 de agosto, Denisse González sufrió una severa recaída en su cuadro hemático y debió ser internada nuevamente de urgencia en la Clínica Bazterrica de Buenos Aires.

En este complejo contexto, la figura de su novio y ganador del certamen, el músico uruguayo Bautista Mascia, volvió a erigirse como su pilar fundamental.

Denisse González recibió el alta tras 12 días internada.Tras haber sido dada de alta el pasado lunes 10 de agosto, Denisse González sufrió una severa recaída.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, Mascia compartió postales desde la habitación del centro médico, mostrando cómo vela por la recuperación de su pareja. Junto a una imagen en la que se ven acompañándose en la clínica, el joven escribió una frase contundente que no tardó en volverse viral: 'Ahí vamos de vuelta, las veces que sea necesario'.

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Un cuadro clínico complejo y sin diagnóstico certero

La situación de la joven influencer venía mostrando signos favorables tras su primera internación. El lunes 10 de agosto había abandonado el sanatorio con un recuento de 150.000 plaquetas, cifra que continuó en ascenso hasta alcanzar las 200.000 en los controles del viernes. Sin embargo, la evolución se vio abruptamente interrumpida a principios de esta semana.

bautista y denisseEl mensaje de la ex GH.

'El martes me desperté con sangrado y lesiones en la boca. Justo tenía turno con mi hematóloga y, en los análisis que me hicieron, las plaquetas habían caído a 1.000', relató la propia Denisse en diálogo con sus seguidores a través de las redes sociales. La drástica e inexplicable disminución representó una alerta roja inmediata para los profesionales, motivando su reingreso hospitalario sin dilaciones para iniciar un nuevo tratamiento agresivo y buscar respuestas diagnósticas.

bautista y denisseBautista Mascia no solo permanece a su lado en el sanatorio, sino que además intenta distender el clima compartiendo pequeños contenidos de complicidad para llevar tranquilidad a sus millones de seguidores.

La exparticipante reconoció la conmoción emocional que significó este retroceso: 'Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000. Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo'.

El acompañamiento incondicional y el afecto de las redes

En momentos donde los parámetros hematológicos fluctúan de manera crítica, el apoyo afectivo cobra un valor determinante. Bautista Mascia no solo permanece a su lado en el sanatorio, sino que además intenta distender el clima compartiendo pequeños contenidos de complicidad para llevar tranquilidad a sus millones de seguidores.

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La respuesta de los fanáticos y del público general no se hizo esperar, colmando las plataformas digitales con mensajes de aliento y fuerza para la joven en este nuevo tramo de su tratamiento. Mientras el cuerpo médico monitorea minuto a minuto la evolución de sus valores sanguíneos, Denisse afronta el proceso aferrada al afecto de su entorno y al acompañamiento de Mascia, quien dejó en claro que la contención no conoce de pausas ni límites de tiempo.

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