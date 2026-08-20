Nueva recaída

Preocupa la salud de Denisse González: el mensaje de Bautista Mascia tras una nueva internación

Tras recibir el alta médica, la exparticipante de Gran Hermano sufrió un drástico e inexplicable descenso de plaquetas que la obligó a volver al sanatorio. El ganador del reality la acompaña día y noche y dejó un mensaje que conmueve a sus seguidores.