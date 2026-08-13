A pocos días de haber regresado a su casa luego de permanecer algo más de una semana internada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, Denisse González compartió una reflexión sobre el difícil momento que atravesó.
Denisse González reapareció tras su internación y dejó una fuerte reflexión
La exparticipante de Gran Hermano compartió un video con imágenes de sus viajes y habló sobre las prioridades que cambian después de atravesar un momento difícil.
La exparticipante de Gran Hermano 2023 publicó en sus redes sociales un video en el que reunió imágenes de distintos viajes que realizó por la Argentina y otros lugares del mundo. A partir de esas postales, la joven decidió poner en perspectiva lo vivido durante su internación.
“Cuando encontrás estos videos y entendés que nunca importó qué tenías puesto, dónde estabas ni con quién... el verdadero lujo siempre fue tener salud”, escribió junto al clip.
El mensaje
La publicación rápidamente recibió numerosos mensajes de sus seguidores, quienes le enviaron muestras de cariño y palabras de aliento.
“Momento transformador, si los hay. De esta salís más fuerte que nunca”; “Muchas veces renegamos por cosas insignificantes, hasta que llegan estos momentos que nos abren los ojos”; y “Vamos Denisse, te mandamos fuerzas, buena energía y sobre todo mucho amor”, fueron algunos de los comentarios que recibió.
La reflexión estuvo acompañada por diferentes imágenes de momentos felices que la joven vivió durante sus viajes, en contraste con las semanas recientes, marcadas por su estado de salud y la internación.
Por qué estuvo internada
Denisse permaneció varios días bajo atención médica luego de que sus niveles de plaquetas descendieran de manera preocupante. Esta situación podía aumentar los riesgos ante una eventual infección, por lo que debió permanecer internada y bajo controles.
Hasta el momento, los médicos no lograron determinar con precisión cuál es la causa de la alteración. Tras recibir el alta, la joven continúa con el tratamiento indicado por los profesionales y debe realizarse controles médicos diarios para seguir evaluando su evolución.
Cómo sigue su recuperación
Al recibir el alta médica, Denisse compartió una serie de publicaciones para contar cómo se encontraba y transmitir tranquilidad a sus seguidores.
“Me voy a casa”, escribió en una de sus historias de Instagram, donde se mostró sonriente por poder regresar a su hogar. En ese momento también explicó que había logrado salir del “estado de riesgo”, aunque aclaró que todavía no estaba recuperada.
“No sabemos la causa y la lucha recién empieza. Voy a tener que volver seguido al hospital y seguir con controles diarios”, expresó.
La joven también celebró pequeños momentos que recuperó después de varios días de internación: “Hoy puedo dormir en mi cama, caminar, sentir el sol en la cara y abrazar un poquito de mi vida otra vez. Un día a la vez. Gracias por cuidarme”.
Junto con esas palabras publicó un video con imágenes de las personas que estuvieron cerca de ella durante los días de incertidumbre.
El acompañamiento de Bautista Mascia
Durante su internación, Denisse también recibió el acompañamiento de su novio, Bautista Mascia, quien permaneció junto a ella desde el comienzo de este proceso.
La joven compartió distintas fotografías y videos en los que se pudo ver al ganador de Gran Hermano 2023 acompañándola durante esos días. A través de las redes sociales, también quedaron registrados distintos gestos de afecto y apoyo hacia su pareja.
Ahora, desde su casa y mientras continúa con los controles médicos, Denisse eligió compartir una mirada diferente sobre lo ocurrido y recordar que, más allá de los lugares, las experiencias y las cosas materiales, la salud ocupa un lugar central.