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"No es la noticia que esperábamos"

Preocupación por la salud de Denisse González: sufrió una recaída en sus niveles de plaquetas y sigue internada

La exparticipante de Gran Hermano reveló que sus valores bajaron a 6.000 tras un breve indicio de recuperación. Continúa en observación médica mientras le realizan estudios para determinar la causa del cuadro.

A pesar de haber mostrado leves mejorías en los primeros días bajo tratamiento, los últimos análisis médicos de la ex GH arrojaron cifras preocupantes.A pesar de haber mostrado leves mejorías en los primeros días bajo tratamiento, los últimos análisis médicos de la ex GH arrojaron cifras preocupantes.
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La salud de Denisse González, exparticipante de la edición 2023-2024 de Gran Hermano, volvió a encender las alarmas entre sus seguidores. Tras ser ingresada de urgencia la semana pasada debido a un nivel crítico de plaquetas detectado en un análisis de rutina, la joven chubutense confirmó este lunes 3 de agosto que su cuadro tuvo un retroceso. A través de sus redes sociales, la influencer compartió un nuevo parte sobre su evolución y anticipó que la internación se extenderá por más tiempo del previsto.

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Un resultado adverso en el monitoreo diario

A pesar de haber mostrado leves mejorías en los primeros días bajo tratamiento, los últimos análisis médicos arrojaron cifras preocupantes. "Paso a contarles cómo vengo. Hoy las plaquetas bajaron a 6.000 (ayer estaban en 8.000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo", explicó González desde la clínica donde permanece alojada.

El mensaje de Denisse mientras sigue internada.El mensaje de Denisse mientras sigue internada.

El valor de referencia estándar de plaquetas en un adulto sano oscila entre 150.000 y 450.000 por microlitro de sangre. La exjugadora de la casa más famosa del país reveló que, al momento de su ingreso inicial al centro de salud, llegó a registrar apenas 3.000 plaquetas, un parámetro extremadamente bajo que obligó a su inmediata asistencia y al inicio de un protocolo estricto para dar con el diagnóstico exacto.

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El acompañamiento de su entorno y la concientización

Afrontando la incertidumbre del proceso, Denisse remarcó el constante apoyo que recibe por parte de su círculo íntimo, entre los que se encuentran sus familiares y su pareja, Bautista Mascia, ganador de la última edición del reality. Asimismo, expresó su gratitud por las muestras de afecto enviadas por sus seguidores, quienes le hicieron llegar cartas, pijamas y juegos de mesa para acompañar sus días de reposo.

La influencer agradeció el apoyo de sus seguidores.La influencer agradeció el apoyo de sus seguidores.

En medio del proceso, la exparticipante aprovechó la exposición en sus plataformas digitales para llevar un mensaje de concientización sobre la importancia de la medicina preventiva: "A veces estamos tan ocupados que nos olvidamos de escuchar a la única persona con la que vamos a vivir toda la vida: nosotros mismos. Cuiden su cuerpo", aconsejó. Al mismo tiempo, instó a estar atentos a posibles señales de alerta corporal como la aparición inusual de hematomas, puntos rojos en la piel o sangrados sin causa aparente.

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El cuadro de salud de Denisse González expone la trascendencia de no postergar los controles médicos periódicos, fundamentales para la detección precoz de anomalías asintomáticas. A la espera de nuevos resultados laboratoriales que logren estabilizar sus valores hematológicos, la joven continuará bajo estricto seguimiento profesional para determinar el origen de esta patología.

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