"No es la noticia que esperábamos"

Preocupación por la salud de Denisse González: sufrió una recaída en sus niveles de plaquetas y sigue internada

La exparticipante de Gran Hermano reveló que sus valores bajaron a 6.000 tras un breve indicio de recuperación. Continúa en observación médica mientras le realizan estudios para determinar la causa del cuadro.