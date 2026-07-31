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"Plaquetas bajas"

Preocupación por la salud de una ex Gran Hermano que fue internada de urgencia por un cuadro severo

Denisse González debió ser ingresada tras realizarse unos estudios de rutina en los que los médicos detectaron una anomalía y permanece bajo tratamiento e investigación médica para determinar el origen del cuadro.

González dio detalles técnicos sobre la gravedad de su situación para llevar tranquilidad a su entorno y seguidores.González dio detalles técnicos sobre la gravedad de su situación para llevar tranquilidad a su entorno y seguidores.
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La exparticipante de Gran Hermano 2023, Denisse González, encendió las alarmas de sus seguidores tras confirmar que se encuentra internada en un centro de salud. La joven influencer debió ser ingresada tras realizarse unos estudios de rutina en los que los médicos detectaron un descenso crítico en sus niveles de plaquetas, por lo que permanece bajo tratamiento e investigación médica para determinar el origen del cuadro.

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La noticia fue dada a conocer por la propia protagonista a través de sus redes sociales, donde explicó los motivos de su ausencia en los últimos días. Según relató, acudió a un centro médico para realizarse controles habituales sin prever el resultado: "Entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas muy bajas, así que me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa", compartió con su audiencia.

Las stories que compartió la ex GH con sus seguidores.Las stories que compartió la ex GH con sus seguidores.

Niveles críticos y evolución favorable

González dio detalles técnicos sobre la gravedad de su situación para llevar tranquilidad a su entorno y seguidores. Mencionó que mientras los valores normales de plaquetas en sangre oscilan entre 110.000 y 450.000 por microlitro, sus análisis registraron un pico mínimo de apenas 3.000.

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No obstante, tras dos días de tratamiento intensivo, la influencer destacó que sus valores comenzaron a responder de forma positiva, alcanzando las 18.000 plaquetas. A pesar de la mejoría inicial, remarcó que aún le resta un camino por recorrer hasta recuperar los parámetros adecuados y que continuará hospitalizada.

El mensaje de "Denu" para sus seguidores.El mensaje de "Denu" para sus seguidores.

La importancia de las plaquetas y el apoyo emocional

En su publicación, la exjugadora del reality aprovechó para concientizar sobre la función biológica fundamental de las plaquetas en el organismo, destacando su rol crucial en el proceso de coagulación de la sangre para evitar hemorragias.

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Asimismo, expresó un profundo agradecimiento por el constante flujo de mensajes de apoyo y oraciones que ha recibido desde que hizo pública su situación. A las muestras de cariño de sus fanáticos se sumó el acompañamiento incondicional de su pareja, Bautista Mascia —ganador de la última edición del certamen—, quien le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales destacando su fortaleza.

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Aunque el equipo médico aún se encuentra abocado a determinar la causa exacta de la brusca caída hematológica, la evolución clínica favorable brinda alivio a la familia y al público. Denisse González permanece bajo estricta observación médica con la expectativa de recibir el alta en cuanto sus valores se estabilicen.

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