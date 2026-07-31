La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió momentos de preocupación luego del accidente que sufrió Cinzia Francischiello durante la mañana del jueves. La participante venezolana debió ser trasladada a una clínica para recibir atención médica y, tras los estudios correspondientes, se confirmó que no podrá continuar en la competencia.
Qué se sabe de la salud de Cinzia tras el accidente que sufrió en Gran Hermano
La participante venezolana fue atendida en una clínica luego de una caída dentro de la casa y su pareja compartió un mensaje para llevar tranquilidad a sus seguidores.
Luego de conocerse la noticia, su novio, Dylan Gissi, compartió un mensaje en redes sociales para llevar tranquilidad a los seguidores del programa y contar cómo se encuentra la participante.
El mensaje del novio
Gissi publicó en sus historias de Instagram una imagen junto a Cinzia desde la clínica donde permanece internada. En la publicación explicó que la participante se encuentra bien, aunque atraviesa un momento de dolor y recuperación.
“Gracias a todos por sus mensajes. Cin está bien, dolorida pero tratando de aceptar los planes de Dios y esas cosas de la vida que con el tiempo entenderemos”, expresó.
Además, dedicó unas palabras de afecto hacia su pareja y manifestó cuánto la extrañaba mientras permanecía fuera de la casa. “Como te extrañé preciosa. Te amo”, escribió junto a emojis de corazones.
El mensaje buscó transmitir calma a los fanáticos del reality, que comenzaron a consultar por el estado de salud de la participante luego de conocerse su salida del programa.
La salida de la participante
Desde la producción de Gran Hermano: Generación Dorada comunicaron que Cinzia sufrió una caída dentro de la habitación y que fue atendida rápidamente por el equipo médico.
Según el comunicado oficial, la participante fue trasladada a una clínica cercana donde le realizaron los estudios correspondientes. Los resultados determinaron que presentaba una lesión leve en sus vértebras, por lo que debía permanecer en reposo durante algunos días.
Debido a esta situación, desde el programa confirmaron que no podrá regresar a la casa y quedó fuera de competencia.
Durante la emisión nocturna del reality, la noticia fue comunicada al resto de los participantes. Una de las reacciones más fuertes fue la de Solange Abraham, amiga cercana de Cinzia dentro del juego, quien se mostró muy afectada al enterarse de que su compañera no volvería.
Cómo ocurrió la caída
El accidente ocurrió poco después de que Cinzia y Solange se despertaran. Como parte de la rutina diaria de los participantes, ambas comenzaron a bailar al ritmo de la música que sonaba dentro de la casa.
Durante el momento de baile, Cinzia comenzó a desplazarse hacia atrás y perdió el equilibrio. Aunque intentó sujetarse de las camas para evitar la caída, terminó golpeándose contra un vértice del mobiliario.
Luego del accidente, la transmisión de la casa en vivo fue interrumpida y, poco después, trascendió que la participante había sido llevada a un centro médico para ser evaluada.
En redes sociales circuló una imagen de Cinzia recostada en una camilla dentro de un pasillo de una sala de urgencias, mientras los seguidores del programa esperaban novedades sobre su estado.
La lesión obligó a la participante venezolana a dejar la competencia de manera anticipada, aunque su entorno confirmó que continúa acompañada y enfocada en su recuperación.