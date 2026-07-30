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Cinzia se cayó dentro de la casa y fue trasladada a un hospital

La participante sufrió un golpe en la espalda contra una cama. La transmisión fue interrumpida mientras recibe atención médica y evalúan su estado de salud.

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Cinzia tuvo que ser trasladada a un hospital luego de sufrir una caída dentro de la casa de Gran Hermano. La participante se golpeó la espalda contra una cama y recibió asistencia médica.

Tras el episodio, la transmisión del reality fue interrumpida. La producción aguardará los resultados de los controles antes de definir cuándo podrá regresar al programa.

Evaluación médica

Hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre la gravedad del golpe ni sobre los estudios realizados.

El regreso de Cinzia a la casa dependerá de la evaluación de los profesionales y de que se descarte cualquier lesión que requiera tratamiento o reposo.

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