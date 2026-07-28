Gala de eliminación

Gran Hermano: quién fue eliminado el lunes y cómo quedó la casa

Sebastián “Cola” Almeida dejó Gran Hermano: Generación Dorada tras perder el mano a mano final contra Alejandra Majluf. El participante recibió el 77,2% de los votos para abandonar la casa y se despidió luego de permanecer 69 días en el reality.