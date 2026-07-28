Sebastián “Cola” Almeida se convirtió este lunes en el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada, el reality de Telefe conducido por Santiago del Moro. El participante quedó fuera de la competencia luego de perder el duelo final frente a Alejandra Majluf en una gala que comenzó con cinco nominados y terminó con una nueva salida de la casa. De acuerdo con los resultados difundidos tras la votación, Cola recibió el 77,2% de los votos del público para abandonar el programa.
Gran Hermano: quién fue eliminado el lunes y cómo quedó la casa
Sebastián “Cola” Almeida dejó Gran Hermano: Generación Dorada tras perder el mano a mano final contra Alejandra Majluf. El participante recibió el 77,2% de los votos para abandonar la casa y se despidió luego de permanecer 69 días en el reality.
La eliminación se produjo después de una jornada en la que varios participantes lograron salir de la placa. La definición final quedó entre Almeida y Majluf, y fue el público quien determinó la continuidad de uno y la salida del otro. Con este resultado, Cola dejó la casa luego de 69 días de permanencia y se sumó a la lista de participantes que abandonaron la edición denominada Generación Dorada.
Quiénes estaban nominados y cómo se definió la eliminación
La gala comenzó con cinco participantes en la placa negativa: Sebastián “Cola” Almeida, Matías Hanssen, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Tamara Paganini. La dinámica de la noche fue dejando fuera de la definición a algunos de ellos hasta llegar al mano a mano entre Cola y Majluf.
Antes de la definición final, Tamara Paganini quedó fuera de riesgo con el 2% de los votos; Matías Hanssen continuó en competencia tras recibir el 2,3%, mientras que Mariela Prieto fue salvada con el 7,3%. De esta manera, la votación quedó concentrada entre los dos participantes que finalmente protagonizaron el duelo de eliminación.
El resultado terminó favoreciendo a Alejandra Majluf, que continuará dentro de la casa, mientras que Cola debió abandonar el reality. La diferencia en la votación marcó el desenlace de una gala en la que el público volvió a tener un papel central para definir quién seguía en carrera.
Uno de los momentos destacados de la noche se produjo cuando Santiago del Moro les pidió a los participantes que se ubicaran detrás del nominado al que querían que continuara en el programa. En esa instancia, Charlotte Caniggia fue la única que se posicionó detrás de Cola y manifestó su respaldo al participante.
El gesto se produjo en el marco de una relación de amistad que ambos habían construido durante su permanencia en el reality. La escena también dejó expuesta la distancia que, en las últimas horas, se había generado entre Cola y buena parte de sus compañeros.
La tensión había quedado reflejada previamente en una actividad realizada dentro de la casa, que derivó en un cruce entre varios participantes. En ese contexto, la convivencia y las diferencias entre los jugadores volvieron a ocupar un lugar central antes de la definición de la gala.
Finalmente, cerca de las 23.30, Santiago del Moro comunicó oficialmente que Sebastián “Cola” Almeida era el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada. El resultado confirmó la decisión del público y puso fin a su participación en el programa.
La despedida de Cola y los participantes que siguen en competencia
Antes de abandonar la casa, Cola se despidió de sus compañeros con un mensaje en el que destacó la experiencia vivida durante su paso por el programa. El participante agradeció el vínculo con algunos de sus compañeros y dejó una reflexión sobre la forma en que, a su entender, debían afrontar el juego quienes permanecen en competencia.
"Algunos de ustedes han sido los mejores compañeros que pude tener", expresó antes de alentarlos a continuar con la experiencia y disfrutar de los días que todavía les quedan dentro de la casa. También aseguró que había cumplido un sueño al formar parte del reality.
La salida tuvo además un momento particular cuando el participante se acercó a la puerta de la casa. Allí realizó un último gesto dirigido a Juan Pablo “Devi” De Vigili, por quien había expresado interés durante su participación en el programa. Antes de retirarse, Cola le gritó "¡Te amo!", en una despedida que quedó registrada como uno de los momentos finales de su paso por el reality.
Con la salida de Sebastián Almeida, la competencia continúa con los jugadores que todavía permanecen en la casa. La eliminación se produjo después de una semana en la que el público volvió a definir el destino de los participantes mediante el voto negativo, un mecanismo que pone el foco en quién debe abandonar el programa.
La gala también permitió actualizar la lista de eliminados de esta edición. Entre quienes dejaron la competencia aparecen Leandro Nigro, Nenu López, Catalina “Titi” Tcherkaski, Franco Zunino, Brian Sarmiento, Tati Luna, Gladys “La Bomba Tucumana”, Eduardo Carrera, Lola Tomaszeuski, Danelik Galazan, Lolo Poggio, Grecia Colmenares, Daniela De Lucía, Nazareno Pompei, Martín Rodríguez, La Maciel, Franco Poggio, Jenny Mavinga, Kennys Palacios, Nicolás Sícaro, Carmiña Masi, Carla “Carlota” Bigliani, Tomy Riguera, Divina Gloria, Gabriel Lucero, Manuel Ibero, Juan Carlos López “JC” y Emanuel Di Gioia, entre otros. La lista incluye casos de eliminación, expulsión y abandonos voluntarios registrados durante la temporada.
La salida de Cola modifica nuevamente el escenario de la competencia y deja a los participantes que continúan en carrera frente a una nueva etapa del juego. Como ocurre en cada gala, la decisión del público vuelve a influir directamente en las estrategias y en la convivencia dentro de la casa.
Mientras los jugadores que siguen en Gran Hermano: Generación Dorada deberán reorganizar sus alianzas y enfrentar las próximas nominaciones, Sebastián “Cola” Almeida cerró su participación después de 69 días. Su eliminación se definió en el último tramo de la gala, con una votación que terminó inclinándose por su salida frente a Alejandra Majluf.