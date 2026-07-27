Charlotte Caniggia protagonizó uno de los momentos más comentados de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) durante la dinámica de “Congelados”. La participante recibió la visita de uno de sus amigos más cercanos, pero su reacción frente al encuentro sorprendió a los espectadores por mostrarse distante y con poca expresividad.
Charlotte Caniggia no pudo ocultar su falta de emoción durante el “Congelados” de Gran Hermano
Un amigo de la mediática ingresó al reality para acompañarla y dedicarle palabras de afecto sobre su recorrido, aunque el momento generó distintas opiniones entre los seguidores.
La producción eligió a Tomy, amigo de la mediática, para ingresar a la casa y acompañarla durante unos minutos con un mensaje de apoyo sobre su desempeño en el reality.
El mensaje de apoyo
Tomy ingresó con una actitud muy emotiva y aprovechó la visita para destacar la personalidad de Charlotte y su manera de jugar en el programa.
“Amiga, te amo. Me encanta que estés acá luchando. Estás hermosa”, expresó al entrar a la vivienda mientras recorría algunos espacios del lugar.
Durante su visita, recordó los años de amistad que comparten y habló sobre la forma de ser de la hija de Mariana Nannis. “Lo que más me gusta es que cuando las cámaras se prenden, sos vos, y cuando se apagan, también sos vos. Sos felicidad”, señaló.
La particular reacción de la participante
A pesar de las palabras de afecto que recibió, Charlotte permaneció inmóvil por la consigna del “Congelados” y no pudo responder ni mostrar sus emociones hasta que finalizara la visita.
Tomy continuó con su mensaje y resaltó la historia personal de la participante. “Pasaste por muchas cosas, algunas lindas y otras no. Vos no necesitás apellido. Vos viniste acá a jugar, a divertirte y a ganar”, afirmó.
Luego de despedirse, el amigo de Charlotte abandonó la casa mientras comía una banana por la puerta giratoria, un detalle que también llamó la atención de los seguidores del reality.
Las críticas y comentarios
Después del momento televisivo, varios usuarios de X comentaron la actitud de Charlotte y debatieron sobre la frialdad de la escena.
Algunos mensajes cuestionaron que la visita no haya sido de un familiar o pareja, mientras que otros remarcaron la poca demostración de emoción de la participante durante el encuentro.
La situación generó distintas opiniones entre los espectadores, que interpretaron de diferentes maneras la reacción de la mediática frente a la visita.
El incómodo episodio que vivió antes del “Congelados”
Días antes, Charlotte también había quedado en el centro de la atención por una situación relacionada con un comentario sobre su apariencia física dentro de la casa.
Según contaron sus compañeras, la participante habría decidido cambiarse de ropa luego de recibir una observación que la incomodó.
La situación surgió a partir de una conversación entre Daniela Celis, que había ingresado como visita, y Yipio. Mientras observaban que Charlotte tenía otra vestimenta, preguntaron el motivo del cambio.
“Se cambió porque Fabio le dijo que le había hablado cuando era rubia y flaca. Estaba vestida con ropa oversize. Entonces se cambió para que se dé cuenta de que sigue siendo flaca”, explicó Yipio.