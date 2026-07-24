La casa de Gran Hermano vivió una noche emotiva con la salida de Daniela Celis, una de las participantes más queridas por el público. La influencer dejó el reality luego de que el Supremo anunciara su partida y explicara que la decisión estaba relacionada con la necesidad de regresar junto a sus hijas, Aime y Leia.
Gran Hermano quedó impactado por la salida de Daniela Celis: qué pasó con la participante
La influencer sorprendió al anunciar su partida del reality y explicó que su decisión estuvo relacionada con la necesidad de volver junto a sus hijas y cumplir con sus responsabilidades familiares.
Celis había ingresado recientemente al programa como una de las últimas incorporaciones, con el objetivo de generar movimientos dentro del juego y participar en la gala de nominación.
La despedida del Supremo
Luego de la salida de Fabio Agostini, Gran Hermano pidió unos minutos para dedicarle un mensaje especial a Daniela y comunicarle que debía abandonar la casa. "No hay nada más que me gratifique que observar cómo mis antiguos huéspedes logran encontrar un rumbo exitoso puertas afuera", expresó el Supremo.
Luego, le comunicó su decisión: "Dani, estoy feliz de haberte visto otra vez en mi casa, pero te esperan obligaciones afuera, llegó el momento de partir".
La participante recibió las palabras con emoción y se preparó para cerrar una nueva etapa dentro del reality que marcó parte de su historia personal.
Momento emotivo
Frente a sus compañeros, Celis agradeció la oportunidad de volver al programa y recordó todo lo que significó Gran Hermano en su vida.
"Gracias Gran Hermano, Dios, gracias por esta oportunidad. La verdad que acá entró una niña llena de ilusiones por esa puerta para cumplir todos sus sueños", expresó.
Además, reflexionó sobre el camino recorrido desde su primera participación: "Yo siento que hoy se va una mujer cumpliendo esos sueños que en el momento lo veía imposible. Esta casa me dio mi vida, me dio mis hijas".
La influencer también aseguró que el reality siempre tuvo un lugar especial para ella: "Siempre fue mi lugar seguro y yo siento que ahora mi lugar seguro lo tengo afuera".
El motivo de su salida
Daniela explicó que su decisión estuvo directamente relacionada con sus hijas y con el deseo de volver a compartir tiempo con ellas.
"Me voy por el amor de mi vida, es que no puedo estar un día más sin ellas. Es muy difícil para mí, la verdad que soy mamá, soy primeriza y las necesito abrazar y estar con ellas", contó.
Antes de abandonar la casa, también dejó un mensaje para los demás participantes y los alentó a disfrutar la experiencia. "Amo, disfruten, vivan, van a querer volver siempre. Es lo más hermoso que tiene, es lo que me pasó en la vida", señaló.
Finalmente, Daniela cerró su despedida con un agradecimiento al programa por darle una nueva oportunidad. "Siempre, siempre, siempre hay una huella marcada en mi corazón. Y mis dos hijas a mí que es gracias a esta casa inmensa, llena de sueños e ilusiones y nada es imposible. Siempre sueñen, crean y confíen en ustedes", concluyó.