La casa de Gran Hermano 2026 vivió una mañana de máxima tensión luego de que Alejandra Majluf sufriera una fuerte crisis emocional. La participante rompió en llanto y fue contenida por Romina Uhrig, mientras otros integrantes de la casa presenciaban la escena.
Una participante de Gran Hermano quedó al borde del abandono tras una crisis emocional
Alejandra Majluf fue contenida por Romina Uhrig luego de un episodio de angustia ocurrido tras la polémica que generaron sus comentarios sobre Daniela Celis dentro del reality.
El episodio ocurrió después de la controversia que generaron sus comentarios sobre el cuerpo de Daniela Celis, situación que la dejó en el centro de las críticas tanto dentro como fuera del reality.
Momentos de angustia
Durante la mañana del viernes, Majluf fue captada mientras lloraba desconsoladamente, abrazada a una almohada y acompañada por Romina Uhrig, quien intentó contenerla. En medio de la crisis, la actriz repitió varias veces: "¡Ya pedí disculpas, ya pedí disculpas!".
Sin embargo, algunas participantes, entre ellas Yanina Zilli y Mariela Prieto, cuestionaron su actitud y le señalaron que no intentara manipular la situación, lo que incrementó aún más su angustia.
La polémica
Todo comenzó luego de que Alejandra Majluf hiciera un comentario sobre el físico de Daniela Celis al afirmar que "era gordita".
Tras la repercusión, decidió pedir disculpas frente a las cámaras. "Hice un comentario muy inapropiado sobre el cuerpo de una de las participantes, que es una bomba, pero lo hice para halagar a otra. Quise hacer algo que no está nada bien y este es un buen momento para pedir disculpas porque yo siempre digo que hay que ser impecable con las palabras", expresó.
A pesar de sus disculpas, gran parte de la casa continuó cuestionando sus dichos.
Su continuidad en el reality
Además del conflicto con sus compañeros, Majluf se encuentra nominada y podría abandonar el programa el próximo lunes por decisión del público.
En ese contexto, también manifestó su deseo de dejar la competencia.
"Toda la casa se me vino encima, es muy duro. Yo me quiero ir. Este es un buen momento, aunque estoy en placa, para que la gente, si quiere, me saque. Yo no soy mala. A mí me importa mucho lo que está pasando afuera, tengo una hija", afirmó.
Mientras tanto, trascendió que la producción y un equipo médico estarían evaluando su estado para determinar si corresponde que continúe en la casa o si debe abandonar el programa antes de la gala de eliminación.