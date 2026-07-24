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Momentos de angustia

Una participante de Gran Hermano quedó al borde del abandono tras una crisis emocional

Alejandra Majluf fue contenida por Romina Uhrig luego de un episodio de angustia ocurrido tras la polémica que generaron sus comentarios sobre Daniela Celis dentro del reality.

Majluf quedó en el centro de las críticas dentro de Gran Hermano 2026.Majluf quedó en el centro de las críticas dentro de Gran Hermano 2026.
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La casa de Gran Hermano 2026 vivió una mañana de máxima tensión luego de que Alejandra Majluf sufriera una fuerte crisis emocional. La participante rompió en llanto y fue contenida por Romina Uhrig, mientras otros integrantes de la casa presenciaban la escena.

El episodio ocurrió después de la controversia que generaron sus comentarios sobre el cuerpo de Daniela Celis, situación que la dejó en el centro de las críticas tanto dentro como fuera del reality.

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Momentos de angustia

Durante la mañana del viernes, Majluf fue captada mientras lloraba desconsoladamente, abrazada a una almohada y acompañada por Romina Uhrig, quien intentó contenerla. En medio de la crisis, la actriz repitió varias veces: "¡Ya pedí disculpas, ya pedí disculpas!".

Sin embargo, algunas participantes, entre ellas Yanina Zilli y Mariela Prieto, cuestionaron su actitud y le señalaron que no intentara manipular la situación, lo que incrementó aún más su angustia.

Alejandra Majluf fue contenida por Romina Uhrig tras su crisis en la casa.Alejandra Majluf fue contenida por Romina Uhrig tras su crisis en la casa.

La polémica

Todo comenzó luego de que Alejandra Majluf hiciera un comentario sobre el físico de Daniela Celis al afirmar que "era gordita".

Tras la repercusión, decidió pedir disculpas frente a las cámaras. "Hice un comentario muy inapropiado sobre el cuerpo de una de las participantes, que es una bomba, pero lo hice para halagar a otra. Quise hacer algo que no está nada bien y este es un buen momento para pedir disculpas porque yo siempre digo que hay que ser impecable con las palabras", expresó.

A pesar de sus disculpas, gran parte de la casa continuó cuestionando sus dichos.

La participante se quebró luego de la polémica por sus dichos sobre Daniela Celis.La participante se quebró luego de la polémica por sus dichos sobre Daniela Celis.

Su continuidad en el reality

Además del conflicto con sus compañeros, Majluf se encuentra nominada y podría abandonar el programa el próximo lunes por decisión del público.

En ese contexto, también manifestó su deseo de dejar la competencia.

"Toda la casa se me vino encima, es muy duro. Yo me quiero ir. Este es un buen momento, aunque estoy en placa, para que la gente, si quiere, me saque. Yo no soy mala. A mí me importa mucho lo que está pasando afuera, tengo una hija", afirmó.

Mientras tanto, trascendió que la producción y un equipo médico estarían evaluando su estado para determinar si corresponde que continúe en la casa o si debe abandonar el programa antes de la gala de eliminación.

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