La gala de Gran Hermano: Generación Dorada dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada cuando Sol Abraham pidió unos minutos para enviarle un mensaje a su hija, Delfi, quien estaba celebrando su cumpleaños mientras ella continúa aislada dentro de la casa.
El pedido de Sol Abraham en plena transmisión sorprendió a todos en Gran Hermano
La participante no pudo contener las lágrimas al saludar a Delfina en su día especial y reafirmó la promesa que le hizo antes de ingresar al reality. Además, su creciente cercanía con Devi sigue dando de qué hablar.
Con evidente emoción, la participante confesó que mantenerse alejada de su hija es uno de los mayores desafíos que enfrenta desde que ingresó al reality y aprovechó la transmisión en vivo para expresarle todo su cariño.
"Quiero aprovechar este momento para decirle feliz cumpleaños a Delfi, a mi hija. Para mí es muy difícil estar día a día acá. Hay muchos que son padres que han pasado por acá, pero quizás yo soy débil en eso y me cuesta mucho", expresó.
La promesa
Durante su mensaje, Sol también recordó la promesa que le hizo a su hija antes de ingresar a Gran Hermano y aseguró que seguirá en competencia hasta que el público decida su destino.
"Quiero decirle feliz cumple y decirle que yo voy a cumplir lo que le prometí. Voy a estar acá hasta que la gente lo decida y ojalá pueda llevarle ese trofeo, que se lo prometí", dijo con la voz entrecortada.
Antes de finalizar, volvió a dedicarle unas palabras llenas de amor: "Te amo, Delfi, muchísimo. Te extraño mucho y espero que tengas y hayas tenido un hermoso día. Te amo".
El mensaje conmovió a sus compañeros, que la escucharon en silencio mientras intentaba contener las lágrimas. En las redes sociales, numerosos seguidores del programa destacaron su fortaleza y expresaron su apoyo por el difícil momento que atraviesa al permanecer lejos de su hija.
Rumores de romance con Devi
Además del emotivo momento familiar, Sol Abraham volvió a captar la atención de los fanáticos por su creciente cercanía con Devi, uno de los visitantes que ingresó recientemente a la casa.
Las miradas, las charlas y las muestras de afecto entre ambos se hicieron cada vez más frecuentes, despertando especulaciones sobre el posible nacimiento de una relación dentro del reality.
Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Devi decidió dormir en la cama contigua a la de Sol y las cámaras captaron el instante en el que ambos se tomaron de la mano mientras se disponían a descansar.
La confesión de Devi sobre Sol
En una conversación con Big Ari, Devi habló por primera vez sobre lo que siente por Sol y reconoció que su percepción sobre ella cambió con el paso de los días.
"En términos de juego, yo estaría en contra de Sol por como soy, pero en términos de persona, me permití conocerla y la estoy bancando", afirmó.
Ante el comentario de su compañero, quien aseguró que se notaba la química entre ambos, Devi admitió que Sol le despertó un interés inesperado.
"Me nace bancarla. Jamás me imaginé apuntar ahí. Hace mucho no me llamaba la atención alguien. Evidentemente me gustó", confesó.
La complicidad también quedó reflejada en otra conversación, cuando Devi sorprendió a Sol con un piropo. Tras preguntarle si estaba cansada, y recibir una respuesta negativa, remató entre risas: "De dar vueltas en mi mente".
La reacción de los fanáticos
La cercanía entre ambos no pasó inadvertida para el público. En redes sociales, los seguidores de Gran Hermano manifestaron su entusiasmo por la posible pareja y compartieron numerosos mensajes apoyando el vínculo entre Sol y Devi, que se convirtió en uno de los temas más comentados entre los fanáticos del programa.