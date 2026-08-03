Gala del domingo

El pedido de Sol Abraham en plena transmisión sorprendió a todos en Gran Hermano

La participante no pudo contener las lágrimas al saludar a Delfina en su día especial y reafirmó la promesa que le hizo antes de ingresar al reality. Además, su creciente cercanía con Devi sigue dando de qué hablar.