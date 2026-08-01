El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, rechazó públicamente la acusación por un presunto abuso sexual en su contra, luego de que se viralizara un audio atribuido a una prima suya que lo señala por un hecho que, según su relato, habría ocurrido cuando ella tenía 12 años.
Qué dijo Thiago Medina tras la denuncia por presunto abuso sexual en su contra
El ex participante de Gran Hermano publicó un comunicado en sus redes sociales luego de que se viralizara un audio con una grave acusación atribuida a una familiar. Los detalles.
El caso tomó repercusión en redes sociales tras la difusión de un material audiovisual que reúne las declaraciones de la joven, quien describe el episodio denunciado y asegura que también sufrió la falta de apoyo de parte de su entorno familiar.
La respuesta de Thiago Medina
Frente a la viralización de la denuncia, Medina utilizó su cuenta de Instagram para negar las acusaciones. "Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen", escribió el ex participante del reality.
Además, señaló que el caso ya está siendo tratado por su abogado y afirmó que se puso a disposición de la Justicia.
"El tema ya se encuentra en manos de mi abogado y me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz. Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento", expresó.
Qué dice el testimonio difundido
En el audio que circuló en redes sociales, la joven asegura que el hecho denunciado ocurrió cuando Medina solía quedarse a dormir en su casa por el vínculo familiar que los unía.
Según su relato, ambos se encontraban en la vivienda junto a su hermano cuando se habría producido el episodio que denunció.
La joven también afirmó que tiempo después el ex participante de Gran Hermano se presentó en su domicilio junto a su padre para sostener que ella intentaba mantener una relación con él, versión que rechazó de manera terminante.
Declaraciones previas
Antes de publicar su descargo en redes sociales, Medina también se había referido a la denuncia a través de una periodista.
En esa oportunidad aseguró que no era la primera vez que enfrentaba ese tipo de acusaciones y negó haber cometido el hecho.
"Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso. (...) Sé que no hice nada, me parece una falta de respeto que quieran ensuciar a la gente así", manifestó.