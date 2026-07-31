Un audio atribuido a una prima de Thiago Medina comenzó a circular en redes sociales y generó repercusión por una denuncia de abuso que, según el testimonio de la joven, habría ocurrido durante su infancia. La grabación fue difundida por el usuario de redes Maatigonz contiene declaraciones dirigidas a un periodista en las que la mujer relata el episodio y las consecuencias que tuvo dentro de su familia.
Filtraron un audio de la prima de Thiago Medina con una denuncia por abuso ocurrida cuando era menor
En una grabación difundida en redes sociales, una joven que se identifica como prima del exparticipante de Gran Hermano relató un supuesto episodio ocurrido cuando tenía 12 años. Según su testimonio, contó lo sucedido tres años después y aseguró que su familia desestimó su relato.
La joven sostuvo que tenía 12 años cuando habría ocurrido el hecho y que recién pudo hablar de lo sucedido tres años después. En su relato, afirmó que decidió contárselo a su familia cuando tenía 15 años y que posteriormente sus familiares se dirigieron a la casa de la familia de Medina para comunicar lo ocurrido.
El relato de la joven y cuándo dijo haber contado lo sucedido
Según el audio difundido, la joven explicó que Thiago Medina se quedaba a dormir en su casa debido al vínculo familiar. De acuerdo con su versión, en una de esas ocasiones el joven se encontraba jugando videojuegos con el hermano de ella mientras la adolescente miraba televisión en una habitación.
La mujer afirmó que Medina se dirigió hasta ese lugar y se acostó junto a ella. Fue entonces, según su relato, cuando se habría producido el abuso que ahora denuncia públicamente.
En la grabación, la joven también señaló que durante varios años mantuvo silencio sobre lo ocurrido. Aseguró que recién a los 15 años pudo contárselo a integrantes de su familia y que, después de esa conversación, sus familiares concurrieron al domicilio de la familia de Medina para plantearles la situación.
De acuerdo con el testimonio difundido, la respuesta que recibió de parte de la otra familia fue negar su versión. La joven aseguró que comenzaron a sostener que ella mentía y que esa versión fue difundida entre distintos integrantes del entorno familiar.
La denunciante también hizo referencia a una explicación que, según contó, habría dado Medina junto con su padre. De acuerdo con su relato, ambos se presentaron en su vivienda y plantearon que la joven habría intentado iniciar una relación con él.
La mujer rechazó esa posibilidad y cuestionó la versión al remarcar el vínculo familiar entre ambos.
El material difundido no aporta,documentación que permita corroborar de manera independiente los hechos relatados ni precisa si existe actualmente una denuncia formal ante la Justicia. Por ese motivo, el contenido debe ser entendido como el testimonio atribuido a la joven y no como una acusación judicialmente comprobada.
La difusión del audio y la repercusión en redes
El testimonio comenzó a circular a través de redes sociales en las últimas horas. La grabación fue publicada por el usuario Maatigonz, que presentó el material como un audio atribuido a la prima del exparticipante de Gran Hermano.
La situación volvió a colocar al exintegrante de Gran Hermano en el centro de la atención mediática. Medina alcanzó notoriedad pública luego de participar en la edición 2022 del reality de Telefe y desde entonces mantuvo una exposición frecuente en medios y redes sociales.