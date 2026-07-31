Escándalo

Filtraron un audio de la prima de Thiago Medina con una denuncia por abuso ocurrida cuando era menor

En una grabación difundida en redes sociales, una joven que se identifica como prima del exparticipante de Gran Hermano relató un supuesto episodio ocurrido cuando tenía 12 años. Según su testimonio, contó lo sucedido tres años después y aseguró que su familia desestimó su relato.