Una jueza del Reino Unido ordenó que Mitch Winehouse, padre de la fallecida cantante Amy Winehouse, pague 1,1 millones de euros a dos amigas de la artista, luego de desestimar la denuncia que había presentado por la venta de objetos personales en distintas subastas.
El padre de Amy Winehouse fue condenado a pagar 1,1 millones de euros tras perder un juicio
Un tribunal de Londres determinó que dos amigas de la artista actuaron de buena fe al subastar 155 pertenencias que, según la sentencia, habían sido un regalo de la cantante.
El fallo fue emitido por un tribunal de Londres y determinó que Catriona Gourlay y Naomi Parry actuaron de buena fe al comercializar pertenencias que, según quedó acreditado durante el proceso, habían sido regaladas por la propia Amy.
La resolución puso fin a un litigio iniciado por Mitch Winehouse, quien sostenía que las ventas habían sido ilegales.
La venta de 155 objetos personales
Entre 2021 y 2023, Gourlay y Parry vendieron en diferentes subastas un total de 155 objetos personales de la cantante.
Los lotes incluían ropa, bolsos, zapatos, joyas, maquillaje y el vestido que Amy Winehouse utilizó durante la que sería su última gira en 2011.
Sin embargo, la magistrada concluyó que todos esos artículos habían sido entregados voluntariamente por la artista a sus amigas y que el padre de la cantante conocía esa situación antes de iniciar el reclamo judicial.
La dura crítica de la jueza
En la sentencia, la jueza sostuvo que Mitch Winehouse “supo en todo momento” que ambas mujeres planeaban vender los objetos, pero que posteriormente comenzó a acosarlas “agresivamente y sin descanso”.
Además, señaló que esa conducta afectó “su reputación, sus carreras, su seguridad financiera y su salud”.
La magistrada también cuestionó que el padre de la cantante emprendiera acciones contra dos personas que “apoyaron con lealtad a Amy, a él mismo y a su familia, y que demostraron su honestidad e integridad a lo largo de muchos años”.
En otro tramo del fallo remarcó que Mitch Winehouse actuó “a sabiendas de que ambas eran financieramente vulnerables, y que sus acusaciones e insinuaciones no harían sino agravar esa vulnerabilidad”.
El legado de Amy Winehouse
Amy Winehouse fue una de las voces más influyentes del soul contemporáneo y alcanzó reconocimiento internacional gracias a discos como Frank y Back to Black.
Su carrera estuvo atravesada por problemas de adicciones y trastornos personales que marcaron gran parte de su vida pública.
La cantante fue encontrada muerta el 23 de julio de 2011 en su departamento de Londres, a los 27 años, junto a tres botellas de vodka vacías. Su fallecimiento la incorporó al denominado "Club de los 27", integrado por artistas que murieron a esa misma edad.
Su historia también estuvo marcada por su relación con Blake Fielder-Civil, a quien conoció en 2003 y con quien inició un vínculo que coincidió con el comienzo de su consumo de heroína, cocaína y crack.