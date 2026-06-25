Corea del Sur

Condenan a prisión a una mujer por acosar al cantante de BTS

La Justicia de Seúl condenó a un año de prisión en suspenso a una fanática de origen brasileño que asedió la vivienda del reconocido músico. El fallo expone la problemática de los denominados "sasaeng", seguidores extremistas que vulneran la intimidad de los artistas de K-Pop.