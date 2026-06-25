Los límites de la admiración volvieron a cruzarse de forma dramática en el entorno de la banda surcoreana BTS. Una mujer de origen brasileño ha sido condenada en Corea del Sur a un año en prisión por acosar a Jungkook, integrante de BTS. El diario local The Korea Times reportó que la acusada intentó irrumpir en el domicilio del cantante, además de haber tocado el timbre de la residencia más de 130 veces.
Condenan a prisión a una mujer por acosar al cantante de BTS
La Justicia de Seúl condenó a un año de prisión en suspenso a una fanática de origen brasileño que asedió la vivienda del reconocido músico. El fallo expone la problemática de los denominados "sasaeng", seguidores extremistas que vulneran la intimidad de los artistas de K-Pop.
De acuerdo con el expediente judicial, el hostigamiento al cantante de 28 años se perpetró de manera sistemática entre el 7 y el 28 de diciembre de 2025. Durante ese período, la acusada acudió al domicilio del artista, situado en el distrito de Yongsan, en al menos 22 ocasiones. En sus incursiones, merodeaba la zona para forzar un encuentro visual, tocaba el timbre de manera insistente —registrándose hasta 130 llamados a la puerta— y abandonaba correspondencia y objetos personales en el ingreso de la propiedad.
Órdenes de restricción violadas y detención
La situación escaló gravemente a pesar de la intervención de las autoridades policiales surcoreanas, que habían dictado medidas de protección urgentes. La agresora violó la orden que le prohibía acercarse a menos de 100 metros del vocalista. El episodio más crítico ocurrió el 13 de diciembre, cuando la mujer aprovechó el ingreso de un repartidor de comida para colarse por una puerta lateral abierta y ganar acceso al predio de la vivienda.
Tras ser demorada en esa oportunidad y puesta en libertad bajo advertencia, reincidió el 4 de enero al depositar fotografías y material impreso cerca de la residencia. Ante la continuidad del delito y el expreso pedido de la víctima de un "castigo severo", se determinó su comparecencia ante el tribunal tras permanecer bajo custodia preventiva durante tres meses.
El veredicto judicial y la inminente deportación
Al fundamentar la sentencia, el tribunal argumentó que "la acusada continuó cometiendo delitos de acoso incluso después de haber sido advertida y puesta en libertad tras una investigación policial, incumpliendo las medidas de protección". No obstante, los magistrados sumaron elementos atenuantes al considerar que el accionar estuvo motivado por un intento de manifestar sus sentimientos y no por el propósito de infligir daño físico. Además, se ponderó que no llegó a vulnerar el interior habitable de la residencia.
Finalmente, la pena dictada fue de un año de prisión en suspenso con un período de prueba de dos años. Esto implica que la imputada evitará el presidio efectivo si no infringe los términos legales impuestos. Fuentes judiciales anticiparon que, una vez que la condena quede firme, se tramitará la deportación inmediata de la ciudadana extranjera a su país de origen. Hasta el momento, ni Jungkook ni la agencia BigHit Music se han pronunciado sobre el fallo.
Un flagelo repetitivo en el K-Pop
Este no constituye un hecho aislado para el menor de los integrantes de BTS, quien ya había sufrido un incidente similar cuando otra seguidora de nacionalidad china intentó vulnerar los códigos de acceso de su vivienda. La problemática de los fanáticos acosadores, conocidos en la cultura coreana como sasaeng, continúa representando uno de los mayores desafíos de seguridad para la industria del entretenimiento asiático, que se prepara para el masivo regreso global de la banda en sus próximas giras de estadios.