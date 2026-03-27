BTS confirma su debut en Argentina con el World Tour "Arirang"

El sueño del Army argentino finalmente se hace realidad: los íconos globales del pop, BTS, confirmaron los estadios y las coordenadas de venta para la esperada etapa latinoamericana del Bts World Tour “Arirang”.
La banda estrella del K-Pop anunció las sedes y la información de venta de entradas para la arrasadora etapa latinoamericana de su gira global, que tendrá sede local en el Estadio Único de la capital bonaerense.
El sueño del Army argentino finalmente se hace realidad: los íconos globales del pop, BTS, confirmaron los estadios y las coordenadas de venta para la esperada etapa latinoamericana del Bts World Tour “Arirang”.
La gira regional arrancará el viernes 2 de octubre con dos noches al hilo en Bogotá, Colombia (Estadio Nemesio Camacho El Campín), para luego seguir por el Estadio San Marcos en Lima, Perú; el Estadio Nacional en Santiago, Chile; y tendrá su gran cierre latinoamericano con tres noches en el Estádio do MorumBis en San Pablo, Brasil.
Coronarán este inmenso recorrido al marcar un hito absoluto: sus primeros shows en la historia de Buenos Aires, Argentina, presentándose en el Estadio Único de La Plata, producidos por DF Entertainment.
Las entradas para los shows en Argentina estarán disponibles en preventa con Army Membership a partir del martes 7 de abril a partir de las 10, a través de allaccess.com con todos los medios de pago. La venta general se habilitará el viernes 10 de abril, también a las 10.
Quienes tengan la membresía Global deben registrarse sí o sí para la preventa en Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16. Solo quienes hagan este paso previo podrán sumarse a la fila virtual. Al momento de comprar, el sistema les pedirá un número de Army Membership de nueve dígitos (que empieza con BA) para destrabar el acceso a las entradas.
Este tramo es parte de lo que ya se perfila como la gira de K-Pop más grande de todos los tiempos y la más imponente en la carrera del grupo. El ansiado regreso a los escenarios (2026-2027) abarcará 34 regiones y más de 80 shows alrededor del mundo. Para asegurar una experiencia inigualable, la producción contará con un diseño de escenario inmersivo de 360 grados, ubicando a los fans en el centro de la escena y ampliando la capacidad general de los recintos.
El furor por ver a RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook en vivo no tiene precedentes. Tras salir a la venta, BTS agotó las 41 fechas de estadios en Norteamérica, Europa y el Reino Unido, vendiendo casi 2.4 millones de tickets. La demanda fue una locura total, lo que obligó a sumar nuevas funciones sold out en Tampa, Stanford y Las Vegas. La gira mundial, que marca su primer tour juntos desde el hito de “Permission to Dance On Stage” en 2021-2022, arranca el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. Luego de pasar por nuestro continente, el grupo desembarcará en Asia y Australia a fines de año y principios del próximo.
Viernes 2 de Octubre - Bogotá, CL - Estadio Nemesio Camacho El Campín
Sábado 3 de Octubre - Bogotá, CL - Estadio Nemesio Camacho El Campín
Viernes 9 de Octubre - Lima, PE - Estadio San Marcos
Sábado 10 de Octubre - Lima, PE - Estadio San Marcos
Viernes 16 de Octubre - Santiago, CL - Estadio Nacional
Sábado 17 de Octubre - Santiago, CL - Estadio Nacional
Viernes 23 de Octubre - Buenos Aires, AR - Estadio Único de La Plata
Sábado 24 de Octubre - Buenos Aires, AR - Estadio Único de La Plata
Miércoles 28 de Octubre - São Paulo, BR - Estádio do MorumBIS
Viernes 30 de Octubre - São Paulo, BR - Estádio do MorumBis
Sábado 31 de Octubre - São Paulo, BR - Estádio do MorumBis