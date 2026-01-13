#HOY:

BTS anunció su gira mundial y tocará dos noches en Buenos Aires

El grupo surcoreano confirmó que se presentará en Argentina el 23 y 24 de octubre. Será parte de su regreso global tras completar el servicio militar obligatorio.

BTS confirmó su regreso mundial y tocará en Buenos Aires en octubre de 2026. Foto: ReutersBTS confirmó su regreso mundial y tocará en Buenos Aires en octubre de 2026. Foto: Reuters
Por: 

BTS, la banda más popular de K-pop a nivel global, confirmó este sábado el lanzamiento de su gira mundial para 2026 y Buenos Aires aparece en el calendario con dos fechas: el 23 y 24 de octubre. El anuncio oficial se publicó en sus redes sociales y en el sitio web del grupo, donde todavía no se detalló el lugar ni el inicio de la venta de entradas.

Los siete integrantes de BTS completaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur entre 2022 y 2025, lo que había interrumpido sus actividades musicales como grupo. Con el alta de Suga, el último en cumplir con la normativa, el camino quedó despejado para el regreso más esperado del pop asiático.

La gira mundial incluirá presentaciones en Asia, Europa, Norteamérica y América del Sur. Además de Argentina, se destacan fechas en México, Brasil, Chile, Colombia y Perú, lo que consolida su vínculo con el público latinoamericano.

BTS anunció su gira mundial y tocará dos noches en Buenos AiresBTS anunció su gira mundial y tocará dos noches en Buenos Aires

Un nuevo álbum antes de los shows

La gira llegará precedida por un nuevo disco, anunciado para el 20 de marzo. Será el primer trabajo de estudio desde Proof, la antología que se convirtió en el álbum más vendido de Corea en 2022. “Lo he estado esperando con más ilusión que nadie”, escribió RM, líder del grupo, en una carta manuscrita dirigida a los fans oficiales.

El tour marcará un punto de inflexión para BTS, no solo por el regreso tras la pausa obligatoria, sino por el potencial impacto económico que representa. Antes del parate, se estimaba que el grupo generaba más de 3.800 millones de dólares al año para la economía coreana.

FILE PHOTO: BTS poses at the carpet during arrivals ahead of iHeartRadio Jingle Ball concert at The Forum, in Inglewood, California, U.S., December 3, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni/File PhotoLa banda vuelve con todos sus integrantes tras cumplir el servicio militar obligatorio. Foto: Reuters

Récords y estadios llenos

BTS mantiene múltiples récords globales, como el de grupo más reproducido en Spotify y ser el primero del K-pop en liderar al mismo tiempo el Billboard 200 y el Artist 100. Sus hits “Dynamite” y “Butter” rompieron barreras culturales y llevaron al septeto a tocar en estadios como el SoFi de Los Ángeles o el Allegiant de Las Vegas.

La gira de 2026 promete replicar ese fenómeno, con un cronograma que abarca más de 30 ciudades y una producción pensada para convocar a millones de espectadores en todo el mundo.

