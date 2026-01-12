No Te Va Gustar estrenó su nuevo álbum "Florece en el Caos"
Después de cuatro años sin sacar un álbum de estudio, la banda uruguaya presentó el 8 de enero el 11° álbum de su carrera, que incluye el track “Todo mal” junto a Andrés Ciro Martínez.
“Estamos muy ansiosos porque escuchen nuestra nueva música, es muy emocionante para nosotros todo lo que se viene y es una alegría poder empezar a compartirlo con ustedes”, afirmaron. Foto: Gentileza Diego Velazco
No Te Va Gustar está presentando “Florece en el Caos”, el nuevo álbum de estudio que se estrenó el 8 de enero de 2026 y marca el inicio de un ciclo renovado para la banda. Como parte de la presentación del disco, el grupo realizará una gira internacional que los llevará por toda América y Europa, con fechas ya confirmadas en Argentina, Colombia, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Perú, Italia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Alemania y España, y varias aún por anunciar en Uruguay, Chile, México y Argentina.
A principios de junio del año pasado la banda se encerró en su estudio Elefante Blanco en Montevideo a ensayar más de 20 canciones con el objetivo de seleccionar las mejores. Una semana después, junto al productor Nico Cotton, reconocido como Productor del Año por los Latin Grammy 2025, y el ingeniero Carlos Imperatori (quien ya había trabajado con la banda en “Suenan las alarmas”, “Otras canciones” y “Luz”), iniciaron una intensa maratón de tres semanas que dio forma a las diez canciones del álbum.
El resultado es un álbum potente y refrescante, que captura el espíritu turbulento de la época y lo transforma en un mensaje de resistencia y esperanza. “Comienza una nueva etapa, con diez nuevas canciones que nos encantan. Estamos muy ansiosos porque escuchen nuestra nueva música, es muy emocionante para nosotros todo lo que se viene y es una alegría poder empezar a compartirlo con ustedes”, afirmó No Te Va Gustar en redes sociales.
La portada del álbum, ilustrada por Mariana Villafañe. Foto: Gentileza Daley Play Records
Tracklist
1. Halcones y payasos
2. La noche de ayer
3. En mil pedazos
4. En llamas
5. Si el mar me ve
6. Todo mal (ft. Andrés Ciro Martínez)
7. Que no te queden marcas
8. Una vida más
9. No somos nosotros
10. Cartas por jugar
Adelantos
El primer anticipo del álbum fue “En llamas”, estrenada por sorpresa ante más de 25.000 personas en el Estadio UNO de La Plata. “Es un tema muy para arriba, de esos que te prenden desde el primer riff. Queríamos que el primer adelanto del disco reflejara esa sensación de movimiento, de fuego, de cambio”, comentó el cantante.
El foco del lanzamiento es “La noche de ayer”, canción que llega acompañada por un videoclip oficial dirigido por Jean Michel Cerf y Diego Robino y producido por la productora audiovisual Cimarrón, el mismo equipo creativo que trabajó en el videoclip de “En llamas”, primer adelanto del disco. Ambos videos fueron filmados a la misma vez y constituyen el primer proyecto realizado en el nuevo centro de producción virtual desarrollado por Grup Mediapro y Reducto Audiovisual.
En la previa al estreno de “Florece en el Caos”, No Te Va Gustar realizó una escucha especial en Buenos Aires, donde la música convivió con el universo visual del álbum en una experiencia que integró sonido y arte. El encuentro reunió a 100 invitados y contó con una exposición de obras de Mariana Villafañe, responsable del arte de tapa, con piezas cinéticas que reflejaron la identidad estética del proyecto. Durante el evento, Emi Brancciari compartió detalles sobre el proceso creativo y su significado, en una jornada que incluyó además la proyección de los videoclips. La banda también realizó una escucha en Uruguay, en su estudio Elefante Blanco, donde fue grabado el disco.
Nueva gira
Tras cerrar la monumental Gira 30 Años, con más de 120 shows a lo largo de 19 países y 80 ciudades recorridas entre 2024 y 2025, No Te Va Gustar vuelve a la ruta para presentar oficialmente “Florece en el Caos”. Entre los shows confirmados, se destaca la presentación oficial en Buenos Aires, el primer concierto del año en Argentina, el 25 de abril en el Estadio Ferro, un hito que marcará el comienzo de esta nueva etapa.
La gira ya tiene fechas confirmadas en Paraguay, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Italia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Alemania y España, y en las próximas semanas se anunciarán shows en Uruguay, Chile, México y más fechas en Argentina, entre otros países.
Un poco de historia
No Te Va Gustar (NTVG) se formó en Montevideo, Uruguay, en el año 1994 y está conformado por Emiliano Brancciari (voz y guitarra), Martin Gil (trompeta), Denis Ramos (trombón), Mauricio Ortiz (saxo), Diego Bartaburu (batería), Pablo Coniberti (guitarra), Guzmán Silveira (bajo) y Francisco Nasser (teclados).
Con más de 31 años de trayectoria, NTVG se ha convertido en una de las bandas de rock en español más populares y convocantes de Latinoamérica. A lo largo de su carrera ha desarrollado importantes giras por el mundo, recorriendo Sudamérica entera y países como Cuba, Panamá, México, Costa Rica, Estados Unidos, Alemania, Austria, Suiza, Inglaterra, Países Bajos, Irlanda y España.
Cuentan con 11 álbumes de estudio, un disco acústico en vivo y ocho álbumes en vivo, una reedición especial y dos películas documentales, así como una biografía oficial: !Memorias del olvido! (2019). Todos sus discos han alcanzado el status de Oro o Platino en Argentina y Uruguay y han sido tendencia en plataformas digitales en casi toda Latinoamérica.
NTVG posee un total de nueve nominaciones a los Grammy Latinos, Mejor Albúm de Rock por “Por Lo Menos Hoy” y Mejor Canción de Rock por “Chau”. Mejor DVD por “Público"” en el 2012. En el 2013, “El calor del pleno invierno” obtuvo nominación a Mejor Álbum de Rock y “A las nueve” del mismo álbum fue nominada como Mejor Canción de Rock.
En el 2018 “Para cuando me muera” fue nominada como Mejor Canción de Rock y el álbum al que pertenece, “Suenan Las Alarmas” fue nominado a Mejor Álbum de Rock. En el último anuncio de nominados para la 22ª. Entrega Anual del Latin Grammy, la banda fue reconocida con dos nominaciones: Mejor Álbum de Rock para “Luz” y Mejor Canción de Rock para “Venganza” con Nicki Nicole.
La banda también se ha sumado a varias causas sociales destacándose la lucha contra la violencia de género creando en 2011 una campaña denominada “Nunca más a mi lado”: nuncamasamilado.org.
Sus presentaciones en vivo son poderosas y refinadas. Con una base rockera y potente, NTVG fusiona distintos estilos musicales como el reggae, folk, murga, ska y pop basándose en la influencia de cada uno de sus miembros.