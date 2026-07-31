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Drama biográfico

Se conocieron las primeras imágenes de Flesh Impact, la biopic de Marilyn Monroe

La producción, dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Dakota Johnson, propone una mirada diferente sobre la vida de la icónica estrella de Hollywood.

La producción explora un futuro ficticio para la legendaria actriz estadounidense.La producción explora un futuro ficticio para la legendaria actriz estadounidense.
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Se conocieron las primeras imágenes de Flesh Impact, la biopic sobre Marilyn Monroe dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Dakota Johnson.

El primer adelanto fue difundido por la revista Vanity Fair, que publicó un vistazo al cortometraje de 17 minutos inspirado en la vida de la icónica estrella de Hollywood.

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La historia

Las imágenes muestran a una mujer caracterizada como Marilyn Monroe durante lo que podrían haber sido sus años de madurez, una etapa que la actriz nunca llegó a vivir debido a su muerte a los 36 años.

El proyecto propone una mirada distinta sobre la recordada estrella de Hollywood.El proyecto propone una mirada distinta sobre la recordada estrella de Hollywood.

Según explicó Vanity Fair, a medida que Gyllenhaal profundizó en la investigación sobre Monroe, comenzó a interesarse especialmente por imaginar cómo habría sido su vida y su carrera si hubiera tenido la oportunidad de envejecer.

Dudas iniciales

La directora contó que, cuando recibió la propuesta para encabezar el proyecto, no estaba segura de ser la persona adecuada para abordar una figura tan emblemática.

Dakota Johnson interpreta a Marilyn Monroe en la película dirigida por Maggie Gyllenhaal.Dakota Johnson interpreta a Marilyn Monroe en la película dirigida por Maggie Gyllenhaal.

"Pensé: 'No sé si soy la mujer indicada para este trabajo. Déjame tomarme un momento y ver qué surge'", recordó en declaraciones concedidas al medio estadounidense.

La historia imagina cómo habría sido la vida de la actriz en su madurez.La historia imagina cómo habría sido la vida de la actriz en su madurez.

Una nueva mirada sobre Marilyn Monroe

Tras avanzar con la investigación, Gyllenhaal aseguró que su percepción sobre la actriz cambió profundamente.

"Su forma de actuar me parece fascinante, extraña, indómita y llena de alegría, pero a la vez profundamente conmovedora y dolorosa", expresó.

La cinta reflexiona sobre el legado de Marilyn Monroe y el mundo del cine.La cinta reflexiona sobre el legado de Marilyn Monroe y el mundo del cine.

La directora explicó que una de las preguntas que impulsó el desarrollo del guion fue imaginar cómo habría evolucionado Monroe si hubiera tenido muchas más décadas de vida y de carrera artística.

Más que una biografía

Para Gyllenhaal, Flesh Impact no solo explora la figura de Marilyn Monroe, sino que también propone una reflexión sobre el papel de las actrices dentro de la industria cinematográfica.

"En muchos sentidos, esta película trata sobre Marilyn, pero también sobre las actrices en general y sobre lo que significa desempeñar esa profesión tan extraña, vulnerable y, al mismo tiempo, tan poderosa", concluyó la realizadora.

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