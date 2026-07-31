Se conocieron las primeras imágenes de Flesh Impact, la biopic sobre Marilyn Monroe dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Dakota Johnson.
Se conocieron las primeras imágenes de Flesh Impact, la biopic de Marilyn Monroe
La producción, dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Dakota Johnson, propone una mirada diferente sobre la vida de la icónica estrella de Hollywood.
El primer adelanto fue difundido por la revista Vanity Fair, que publicó un vistazo al cortometraje de 17 minutos inspirado en la vida de la icónica estrella de Hollywood.
La historia
Las imágenes muestran a una mujer caracterizada como Marilyn Monroe durante lo que podrían haber sido sus años de madurez, una etapa que la actriz nunca llegó a vivir debido a su muerte a los 36 años.
Según explicó Vanity Fair, a medida que Gyllenhaal profundizó en la investigación sobre Monroe, comenzó a interesarse especialmente por imaginar cómo habría sido su vida y su carrera si hubiera tenido la oportunidad de envejecer.
Dudas iniciales
La directora contó que, cuando recibió la propuesta para encabezar el proyecto, no estaba segura de ser la persona adecuada para abordar una figura tan emblemática.
"Pensé: 'No sé si soy la mujer indicada para este trabajo. Déjame tomarme un momento y ver qué surge'", recordó en declaraciones concedidas al medio estadounidense.
Una nueva mirada sobre Marilyn Monroe
Tras avanzar con la investigación, Gyllenhaal aseguró que su percepción sobre la actriz cambió profundamente.
"Su forma de actuar me parece fascinante, extraña, indómita y llena de alegría, pero a la vez profundamente conmovedora y dolorosa", expresó.
La directora explicó que una de las preguntas que impulsó el desarrollo del guion fue imaginar cómo habría evolucionado Monroe si hubiera tenido muchas más décadas de vida y de carrera artística.
Más que una biografía
Para Gyllenhaal, Flesh Impact no solo explora la figura de Marilyn Monroe, sino que también propone una reflexión sobre el papel de las actrices dentro de la industria cinematográfica.
"En muchos sentidos, esta película trata sobre Marilyn, pero también sobre las actrices en general y sobre lo que significa desempeñar esa profesión tan extraña, vulnerable y, al mismo tiempo, tan poderosa", concluyó la realizadora.