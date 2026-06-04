Más allá de los reflectores de Hollywood

Marilyn Monroe a 100 años: la exposición con 200 objetos que revela quién era detrás de la leyenda

Una muestra histórica en la National Portrait Gallery de Londres saca a la luz la faceta menos conocida de la actriz a través de fotos inéditas, cartas y objetos personales. La propuesta desmonta el mito de la "rubia tonta" y expone el rol activo que tuvo en la construcción de su propia imagen.