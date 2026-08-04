La última gala de eliminación de Gran Hermano dejó una de las escenas más llamativas de la temporada. Luego de que el público decidiera su salida, Campanita demoró varios minutos en abandonar la casa y protagonizó un momento de tensión que rápidamente se volvió viral.
Video: Campanita fue eliminada de Gran Hermano y se negó a salir de la casa
La participante permaneció varios minutos dentro del reality tras conocerse el resultado, generó tensión entre sus compañeros y obligó a intervenir a la producción.
La participante quedó eliminada tras un mano a mano con Sol, quien logró mantenerse en competencia gracias al apoyo de los televidentes.
Un mano a mano decisivo
La definición de la gala enfrentó a Campanita y Sol, dos de las concursantes que llegaban con posibilidades de continuar en el juego. Finalmente, la decisión del público favoreció a Sol, mientras que Campanita debió despedirse de la competencia.
Sin embargo, la eliminación no transcurrió como ocurre habitualmente y derivó en una situación inesperada dentro de la casa.
La inesperada reacción
Luego de que el conductor anunciara el resultado, Campanita no se dirigió de inmediato hacia la puerta de salida. En cambio, permaneció durante varios minutos dentro de la casa y realizó un fuerte descargo antes de abandonar definitivamente el reality.
La escena rompió con el protocolo habitual de las galas de eliminación, en las que el participante que recibe menos votos suele despedirse rápidamente de sus compañeros y dejar la vivienda.
Tensión en la casa y repercusión
La demora en la salida generó incertidumbre entre los jugadores que continúan en competencia, mientras aguardaban el cierre de la gala. La producción debió intervenir para ordenar la situación y concretar la despedida de la participante.
El episodio no tardó en multiplicarse en las redes sociales, donde los seguidores del programa debatieron sobre la actitud de Campanita y el resultado de la votación.
Sol sigue en competencia
Tras superar el mano a mano, Sol aseguró su permanencia en la casa y continúa en carrera por el premio mayor de Gran Hermano. Con una participante menos en el juego, el reality ingresa en una nueva etapa, donde las estrategias y las alianzas cobrarán aún más importancia.