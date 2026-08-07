La exparticipante de Gran Hermano 2023, Denisse González, continuará internada durante los próximos días luego de que los últimos estudios médicos no arrojaran los resultados esperados.
Denisse González ya lleva 10 días internada: sus plaquetas no logran estabilizarse
La joven explicó a través de sus redes sociales que los últimos controles médicos no arrojaron los resultados esperados y que los profesionales decidieron extender su permanencia en el sanatorio.
La influencer permanece en observación debido a que los especialistas todavía no lograron estabilizar sus niveles de plaquetas, un valor necesario para alcanzar parámetros considerados normales.
La explicación sobre su salud
A través de una historia de Instagram, González contó por qué deberá permanecer más tiempo en el sanatorio, donde ingresó hace 10 días.
“Hoy no obtuvimos el resultado que esperábamos. Las plaquetas volvieron a bajar, así que hoy toca cambiar la estrategia. Eso también significa que me voy a quedar unos días más internada”, escribió junto a una imagen desde la cama del lugar donde se encuentra alojada.
Además, la joven decidió llevar tranquilidad a sus seguidores y agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante este proceso.
“Quería contárselos porque sé que están pendientes de mí y se preocupan. Gracias de corazón por tanto cariño”, expresó.
El problema médico
La internación de Denisse González comenzó luego de que un análisis de rutina detectara un nivel muy bajo de plaquetas, un indicador importante para el funcionamiento del organismo.
Según había explicado la propia influencer, en uno de los controles sus plaquetas habían descendido a 6.000, luego de haber registrado 8.000 el día anterior.
“No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo. Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza”, había señalado.
El apoyo de Bautista Mascia
Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano y pareja de Denisse, acompañó a la joven durante estos días y compartió mensajes sobre su evolución.
“Más allá de todo, estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible”, expresó a través de sus redes sociales.
Además, pidió a sus seguidores que acompañaran a Denisse con mensajes positivos mientras continúa con su recuperación: “Manden su energía y a esperar que todo salga bien. Toca tener paciencia y recuperarse”.