Denisse González fue dada de alta después de permanecer una semana internada y compartió con sus seguidores cómo se encuentra actualmente. La cantante se mostró emocionada por regresar a su casa, aunque aclaró que deberá continuar con controles médicos diarios.
Denisse González recibió el alta tras 12 días internada: cómo sigue su recuperación
La exparticipante de Gran Hermano podrá continuar el proceso desde su hogar, aunque deberá mantener controles médicos frecuentes mientras los especialistas siguen evaluando su evolución.
A través de sus redes sociales, la joven publicó una imagen en la que se la veía sonriente, vestida con ropa urbana y preparada para dejar el centro de salud junto a su novio, Bautista Mascia.
“Me voy a casa”
“Me voy a casa”, escribió Denisse en una historia de Instagram, donde expresó su alegría por poder regresar a su hogar después de varios días de internación.
La joven explicó que, si bien logró superar el momento de mayor riesgo, todavía atraviesa un proceso de recuperación y los médicos aún no determinaron cuál es la causa de su cuadro.
“Después de tantos días, por fin puedo decirlo... Logramos salir del estado de riesgo, aunque todavía no estoy curada, no sabemos la causa y la lucha recién empieza”, expresó.
Además, anticipó que su recuperación continuará bajo seguimiento médico. “Voy a tener que volver seguido al hospital y seguir con controles diarios”, señaló.
La emoción por volver a su casa
A pesar de que deberá continuar con el seguimiento, Denisse celebró poder abandonar el hospital y recuperar algunas de sus actividades cotidianas.
“Hoy me dejan volver a casa. Hoy puedo dormir en mi cama, caminar, sentir el sol en la cara y abrazar un poquito de mi vida otra vez”, manifestó en sus redes.
La cantante también agradeció a las personas que estuvieron cerca de ella durante los días de internación y acompañaron el proceso.
“Un día a la vez. Gracias por cuidarme”, escribió junto a un video en el que mostró parte de los momentos que atravesó durante su permanencia en el centro médico.
El gesto de Bautista Mascia
Durante los días en los que Denisse permaneció internada, Bautista Mascia también estuvo presente y encontró una manera de acompañarla con humor.
La pareja compartió un video grabado en la clínica en el que se los ve distendidos. Denisse aparece recostada en una camilla mientras Bautista se suma a la escena utilizando una mascarilla facial y anteojos negros.
El cantante bailó al ritmo del audio viral “Es una pijamada real” y transformó por unos minutos la habitación en una improvisada sesión de skincare.
“La verdadera pijamada real”, escribió Denisse al compartir las imágenes en Instagram.
La complicidad de la pareja
El particular momento generó numerosas reacciones entre los seguidores de ambos, quienes destacaron la complicidad de la pareja y el acompañamiento de Bautista durante la internación.
Entre los comentarios, algunos usuarios resaltaron la importancia de contar con alguien que pueda aportar humor y compañía en un momento delicado.
“Ojalá nunca pierdan el sentido del humor”, escribió una de las seguidoras. Otra celebró la ocurrencia de ambos: “Que nunca falten las noches de skin care, donde sea”.
También hubo mensajes que destacaron la creatividad de la pareja y la forma en que Bautista acompañó a Denisse durante estos días.