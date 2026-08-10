Sabrina Rojas confirmó este lunes el final de su relación con José “Pepe” Chatruc, luego de varios meses de romance. La conductora decidió hablar públicamente sobre la separación a través de sus redes sociales y buscó despejar las versiones que habían comenzado a circular en las últimas horas.
Sabrina Rojas se separó de Chatruc: los motivos
La conductora confirmó que terminó su relación con el exfutbolista después de varios meses de romance y aseguró que la decisión fue tomada de común acuerdo.
La actriz y conductora publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que explicó que el vínculo terminó de manera consensuada y sin que existiera una pelea o un episodio puntual que provocara la ruptura.
Por qué terminó la relación
“Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció”, expresó Rojas al comunicar la noticia. Además, señaló que ambos entendieron que no tenía sentido forzar una relación que había comenzado a mostrar dificultades.
“Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”, agregó la conductora, en un mensaje con el que intentó ponerle un freno a las especulaciones sobre los motivos de la separación.
Rojas también tuvo palabras afectuosas para quien fue su pareja durante estos meses. “José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años”, escribió, y aseguró que conservará este período como “un hermoso recuerdo”.
Por el momento, Chatruc no realizó declaraciones públicas sobre la separación. El exfutbolista mantuvo el perfil bajo en sus redes sociales y no replicó el mensaje que publicó Rojas.
Un romance que comenzó a principios de año
La relación entre Sabrina Rojas y José Chatruc había comenzado a tomar notoriedad en marzo, cuando surgieron las primeras versiones sobre un acercamiento entre ambos. En ese momento, trascendieron imágenes de la pareja compartiendo una cena junto a amigos.
Con el paso de las semanas, los encuentros se hicieron más frecuentes y ambos fueron vistos juntos en distintos lugares. Incluso realizaron una escapada a Punta del Este, aunque inicialmente evitaron ponerle una etiqueta formal al vínculo.
En abril, Rojas y Chatruc tuvieron su primera aparición pública juntos durante el estreno de una obra teatral. Consultada entonces por el vínculo, la conductora había definido la relación como una suerte de “amigovios”.
Sin embargo, con el tiempo la relación se consolidó y comenzaron a compartir públicamente distintos momentos. En junio, Rojas había hablado sobre sus sentimientos y reconoció que podía hablar de amor al referirse a Chatruc.
“Me lo estoy permitiendo. Entonces sí puedo hablar de amor. Hay muchas cosas que me enamoraron”, había expresado en una entrevista, dejando en claro el buen momento que atravesaba la pareja.
En aquella oportunidad, además, la conductora había destacado diferentes aspectos de la personalidad del exfutbolista y había señalado que encontraba en él a una persona íntegra, inteligente, divertida y con sentido del humor.
Pocos meses después de aquellas declaraciones, Rojas confirmó que el romance llegó a su fin. Según su propia explicación, no hubo una infidelidad ni una pelea que desencadenara la ruptura: ambos entendieron, después de conversar, que la relación había perdido la “magia” que los había unido.