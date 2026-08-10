Cande Molfese atraviesa un momento muy especial: anunció que está embarazada de su primer hijo junto a Joaquín, su pareja desde comienzos de 2025. La actriz e influencer decidió compartir la noticia tanto en sus redes sociales como durante una emisión en vivo de Perros de la Calle, el programa de Urbana Play del que forma parte.
Cande Molfese anunció su embarazo y sorprendió al revelar la especial fecha prevista para el parto
La actriz compartió la noticia en redes sociales con una serie de fotos familiares y también sorprendió a sus compañeros de Perros de la Calle al mostrar una ecografía en vivo.
En Instagram, Molfese publicó una serie de imágenes junto a Joaquín y sus dos perros, Almendra y Romeo. En una de las fotos se los ve abrazados mientras ella sostiene el test de embarazo positivo. “Ahora somos 5”, escribió para acompañar el anuncio.
La frase hace referencia a la familia que ya había formado junto a su pareja y sus mascotas. Almendra y Romeo suelen ocupar un lugar central en las publicaciones de la actriz y también fueron incluidos en las postales con las que confirmó la llegada del bebé.
La noticia también tuvo un momento especial en la radio. Durante el programa conducido por Andy Kusnetzoff, Cande comenzó a hablar sobre las prioridades de la vida y las situaciones capaces de cambiar la perspectiva de una persona, mientras sus compañeros intentaban descubrir hacia dónde apuntaba la reflexión.
Luego pidió que mostraran una imagen en pantalla. La sorpresa llegó cuando apareció una ecografía y quedó confirmado que estaba esperando su primer hijo. La revelación provocó una inmediata reacción de Kusnetzoff y del resto del equipo, que celebró la noticia en vivo.
El embarazo llega poco más de un año después del inicio de su relación con Joaquín, productor teatral a quien conoció trabajando. Tiempo atrás, Cande había contado que el primer encuentro se produjo durante una obra de teatro y que desde aquel momento quedó interesada en él.
Una fecha muy especial
Entre los detalles que compartió sobre su embarazo, Cande Molfese reveló una coincidencia que hizo todavía más especial la espera. La fecha prevista para el nacimiento de su primer hijo es el 14 de febrero, justamente el Día de los Enamorados.
La llegada del bebé también permitirá un esperado reencuentro familiar. Su papá, que actualmente vive en México, planea viajar a la Argentina para acompañarla durante esta nueva etapa y estar presente en uno de los momentos más importantes de su vida.
Tras el anuncio, la publicación se llenó rápidamente de mensajes de felicitaciones de seguidores y figuras del espectáculo. Ángela Leiva, Benjamín Rojas, Cande Ruggeri, Vero Lozano y Mica Vázquez fueron algunos de los famosos que celebraron públicamente la noticia y acompañaron a la pareja en el comienzo de esta nueva etapa.