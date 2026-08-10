La figura de Whitney Houston llegará al universo Barbie con una muñeca inspirada en la recordada cantante, un proyecto que finalmente se concretó después de dos décadas de conversaciones. El anuncio coincidió con el aniversario número 63 de su nacimiento y fue presentado como un homenaje a su trayectoria y al impacto que tuvo en la música.
Así es la nueva Barbie inspirada en Whitney Houston y uno de sus grandes éxitos
El diseño recrea uno de los looks más recordados de la artista e incluye detalles vinculados con su trayectoria musical y el videoclip de uno de sus grandes éxitos.
Desde Mattel destacaron que la propuesta busca reconocer la carrera de Houston, su legado artístico y la vigencia de sus canciones, que continúan siendo escuchadas por distintas generaciones.
El look
La muñeca fue presentada con una estética inspirada en la imagen que Whitney Houston lució en el videoclip de “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”, uno de los temas más reconocidos de su carrera.
El diseño incluye un vestido lila con tirantes y grandes aros de colores. Como complemento, la muñeca también cuenta con un soporte para micrófono, un detalle relacionado con la faceta musical de la artista.
La elección del vestuario busca recrear una de las imágenes más recordadas de Houston durante la década de 1980 y trasladarla al formato de la clásica muñeca de Mattel.
Un proyecto que tardó dos décadas
La creación de la Barbie fue realizada en colaboración con Pat Houston, cuñada de Whitney y representante de su patrimonio.
Según contó a la revista People, las conversaciones con Mattel comenzaron hace aproximadamente 20 años. “Whitney nunca había promocionado nada, y empezamos a hablar sobre su marca. Hablamos de una muñeca de Mattel hace 20 años”, recordó.
El proyecto atravesó un largo proceso antes de convertirse finalmente en una realidad. Durante ese tiempo, también surgió la posibilidad de crear una muñeca relacionada con una de las películas más importantes de la cantante.
La idea que había quedado pendiente
Whitney Houston había imaginado una muñeca vinculada con “The Bodyguard”, la película de 1992 que protagonizó junto a Kevin Costner.
Sin embargo, aquella propuesta no llegó a concretarse. Años después, el homenaje encontró otra forma de hacerse realidad a través de una muñeca inspirada en una de las etapas musicales más reconocidas de la artista.
Pat Houston celebró que finalmente el proyecto pudiera avanzar y destacó el alcance que puede tener el homenaje. “Estoy muy feliz de que esta muñeca se haga realidad y de que vaya a tener una influencia duradera en varias generaciones”, expresó.
Un homenaje a su legado musical
Desde Mattel remarcaron que la muñeca busca celebrar la trayectoria de una cantante que marcó a generaciones de artistas y fanáticos alrededor del mundo.
La elección de un look asociado con “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)” también permite recuperar una etapa emblemática de la carrera de Houston y convertir una de sus imágenes más reconocibles en una pieza de colección.