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Anne Hathaway sorprendió en la alfombra roja de Los Ángeles con alta costura y jeans

La actriz presentó un diseño exclusivo de Atelier Prabal Gurung que dejó al descubierto su embarazo y combinó una capa escultural con accesorios de Bulgari.

Anne Hathaway deslumbró con su look durante la avant-première en Los ÁngeleAnne Hathaway deslumbró con su look durante la avant-première en Los Ángele
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Anne Hathaway volvió a captar todas las miradas durante la presentación en Los Ángeles de The End of Oak Street, la nueva película que protagoniza. La actriz eligió un diseño exclusivo que combinó alta costura, comodidad y un estilo moderno para destacar su embarazo.

La actriz llegó a la alfombra roja con una creación confeccionada especialmente para ella por Atelier Prabal Gurung. El diseño, de inspiración escultórica, fue adaptado a su silueta y puso el foco en su avanzado embarazo.

La propuesta estaba compuesta por un top celeste de cuello alto y sin mangas, con un corte asimétrico que dejaba parte de la panza al descubierto. El detalle más llamativo era una extensa capa que caía en cascada hasta rozar el suelo.

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La pieza fue realizada en raso Mikado bicolor, con celeste pastel en el exterior y rojo carmesí en el reverso, una combinación que aportó contraste y movimiento al conjunto.

Alta costura con un jean

La estilista Erin Walsh fue la encargada de completar la propuesta y combinó la sofisticación del diseño con una prenda mucho más informal: un jean de corte ancho.

El contraste entre la pieza de alta costura y el denim le dio al estilismo un aire contemporáneo y relajado, sin perder la elegancia característica de Hathaway.

Cast member Anne Hathaway attends the world premiere for the film 'The End of Oak Street' in Los Angeles, California, U.S., August 9, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniAnne Hathaway combinó una capa escultural con un jean de corte ancho.

Para completar el conjunto, la actriz eligió zapatos rojos de taco alto y punta, que retomaron el tono carmesí de la capa y ayudaron a unificar visualmente toda la propuesta.

Joyas, maquillaje y peinado

Como embajadora global de Bulgari, Hathaway sumó al look diferentes piezas de joyería confeccionadas en oro y acompañadas por gemas, que llevó tanto en las muñecas como en los dedos.

Cast member Anne Hathaway attends the world premiere for the film 'The End of Oak Street' in Los Angeles, California, U.S., August 9, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniLa actriz completó su look con tonos rojos

El maquillaje mantuvo una estética fresca y luminosa. El elemento principal fueron los labios, destacados con un rojo vibrante de acabado mate, mientras que un delineado negro sutil aportó definición a la mirada.

Cast members Anne Hathaway and Ewan McGregor attend the world premiere for the film 'The End of Oak Street' in Los Angeles, California, U.S., August 9, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniLa actriz lució un diseño exclusivo que destacó su embarazo.

Para el cabello, optó por una media cola alta, un peinado sencillo que permitió mantener el protagonismo en el diseño y en los detalles del estilismo.

Elegancia y naturalidad

A sus 43 años y mientras espera a su tercer hijo, Anne Hathaway apostó por una imagen que combinó diferentes estilos sin perder coherencia. La capa escultural aportó dramatismo, mientras que el jean introdujo un elemento informal y cotidiano.

Cast member Anne Hathaway attends the world premiere for the film 'The End of Oak Street' in Los Angeles, California, U.S., August 9, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniEl diseño de Prabal Gurung fue creado especialmente para la actriz.

El resultado fue una propuesta que conjugó sofisticación, modernidad y naturalidad, con una elección especialmente pensada para acompañar su embarazo y, al mismo tiempo, mantener su sello personal.

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