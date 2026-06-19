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Anne Hathaway está embarazada: así anunció la llegada de su tercer hijo

La actriz compartió la noticia en redes sociales con un video íntimo que rápidamente se volvió viral, donde mostró su estado de gestación acompañado de una canción que acompañó el anuncio familiar.

Anne Hathaway durante sus vacaciones en la Riviera Francesa junto a su familia.Anne Hathaway durante sus vacaciones en la Riviera Francesa junto a su familia.
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La actriz estadounidense Anne Hathaway confirmó que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman. La noticia fue compartida este viernes 19 de junio a través de sus redes sociales, donde mostró su embarazo con un video que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

La pareja ya tiene dos hijos, Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6, y vuelve a apostar por ampliar la familia tras más de una década de matrimonio.

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Un anuncio en redes sociales

Hathaway eligió Instagram como plataforma para comunicar la noticia. En el video, aparece mostrando su embarazo al ritmo de la canción “Baby I’m Yours”, de Barbara Lewis, mientras acompaña la publicación con la misma frase del tema musical.

La actriz, de 43 años, fue recientemente fotografiada durante unas vacaciones familiares en la Riviera Francesa, donde ya se había advertido su estado de gestación antes del anuncio oficial.

Momentos difíciles

A lo largo de los años, Hathaway habló públicamente sobre las dificultades que enfrentó en su camino hacia la maternidad. La actriz contó que vivió un aborto espontáneo en 2015, experiencia que coincidió con su trabajo en teatro y que marcó profundamente su vida personal.

Más adelante, al anunciar el nacimiento de su segundo hijo, también se refirió a los desafíos vinculados a la fertilidad, enviando un mensaje de apoyo a quienes atraviesan situaciones similares.

Fotos previas al anuncio oficial tomadas durante su estadía en Francia.Fotos previas al anuncio oficial tomadas durante su estadía en Francia.

Una etapa profesional activa

Mientras transita este nuevo embarazo, la actriz continúa con una intensa agenda laboral. Participa en proyectos cinematográficos como “The Devil Wears Prada 2”, “Mother Mary”, “La Odisea”, “The End of Oak Street” y “Verity”, consolidando una etapa de fuerte presencia en la industria del cine.

La actriz fue captada en un paseo donde ya se notaba su embarazo.La actriz fue captada en un paseo donde ya se notaba su embarazo.

Su pareja, Adam Shulman, la acompaña en este proceso y, según la propia actriz, ha sido un apoyo clave en su vida familiar y profesional.

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