Charlotte Caniggia protagonizó un nuevo momento de tensión en Gran Hermano 2026 después de mantener un fuerte enfrentamiento con una de sus compañeras. Molesta por el ambiente que atraviesa la casa, la mediática expresó su intención de dejar el reality.
Charlotte Caniggia tuvo un fuerte cruce en Gran Hermano y amenazó con irse
La mediática protagonizó una tensa discusión con Sol Abraham durante la cena de nominados y expresó su hartazgo por el clima dentro de la casa.
“Yo me voy, ya me tienen hinchada los huev...”, expresó la hija de Mariana Nannis, visiblemente enojada por la situación que atraviesa dentro del programa.
En un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, Charlotte dejó en claro su cansancio y lanzó otra contundente frase: “Que se vayan a la mie... todos, me voy a mi casa, mirá si voy a estar aguantando m...”.
Sus declaraciones generaron repercusión entre los seguidores del ciclo, especialmente porque no es la primera vez que la participante manifiesta sentirse cuestionada o enfrentada con sus compañeros.
El nuevo cruce con Sol Abraham
El enojo de Charlotte ocurrió después de una nueva discusión con Sol Abraham durante la cena de nominados de este domingo.
El intercambio comenzó cuando Charlotte respondió a las críticas que venía recibiendo dentro de la casa. “Yo no digo nada, chicas”, comentó la mediática.
Sol reaccionó de inmediato y le respondió: “Hacete cargo de las críticas. Qué mentirosa que sos”.
Charlotte no se quedó callada y contestó: “No van a poder ensuciarme. La gente ya me conoce”. Sin embargo, Sol continuó con sus cuestionamientos: “Ahora te está conociendo. Yo también pensé que yo te conocía. Sos mala”.
La fuerte respuesta de Charlotte
La discusión fue subiendo de tono hasta que Charlotte apuntó directamente contra Sol.
“Si yo soy la mala, ¿por qué no tengo a nadie en contra de la casa? Todos te odian a vos. La mala y conchuda sos vos. Punto. Y ojalá que la gente te saque por forra”, lanzó.
Ante la escalada del enfrentamiento, Santiago del Moro intervino para intentar moderar la situación y encauzar nuevamente la conversación.
Sol, por su parte, respondió con ironía a una de las intervenciones de Charlotte y le dijo: “Qué humilde”.
Una pelea que viene desde hace tiempo
La tensión entre Charlotte y Sol no es nueva y se profundizó después de la salida de Sebastián Cola, quien era uno de los principales aliados de la mediática dentro de la casa.
Tras esa salida, Charlotte había contado cómo estaba viviendo los conflictos con el resto de los participantes.
“Siento que ellas como que me quieren ensuciar todas. No van a poder conmigo. Me voy a quedar hasta que la gente me saque. Tengo mucho aguante. La gente me conoce como soy. Hago mucho reality”, había expresado.
Charlotte dijo que quiere resistir hasta el final
Aunque durante el último episodio aseguró que quería abandonar el programa, Charlotte también dejó una señal diferente sobre sus intenciones dentro del reality.
La participante sostuvo que está dispuesta a permanecer en la casa hasta que sea el público quien determine su continuidad. De esta manera, el enfrentamiento con sus compañeros vuelve a instalar la tensión alrededor de su participación en Gran Hermano 2026.