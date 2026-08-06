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Durante la nominación

Fuerte cruce en Gran Hermano: Sol apuntó contra Charlotte Caniggia y pidió que la eliminen

La discusión entre las participantes ocurrió durante la gala de nominación y expuso las diferencias que mantienen dentro de la casa, con acusaciones sobre sus formas de jugar y participar en el reality.

Solange Abraham y Charlotte Caniggia protagonizaron un tenso cruce.Solange Abraham y Charlotte Caniggia protagonizaron un tenso cruce.
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La gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada tuvo un momento de máxima tensión cuando Solange Abraham y Charlotte Caniggia protagonizaron una discusión que terminó con fuertes acusaciones entre ambas participantes.

El enfrentamiento ocurrió durante una de las intervenciones del conductor Santiago del Moro, cuando comunicó a los jugadores quiénes habían quedado en placa. En medio de la incertidumbre por las nominaciones, las dos integrantes del reality se cruzaron y expusieron sus diferencias frente a sus compañeros.

Mirá tambiénEl pedido de Sol Abraham en plena transmisión sorprendió a todos en Gran Hermano

Charlotte quedó nominada

La primera participante en ingresar a la placa fue Charlotte Caniggia, quien además había sido fulminada por uno de sus compañeros, por lo que quedó imposibilitada de votar durante la gala.

Cuando Del Moro le consultó si sospechaba quién había realizado la jugada, la mediática señaló directamente a Solange Abraham como la responsable.

"Qué bien que lees el juego", respondió la tucumana ante la acusación.

La tensión aumentó minutos después, cuando el conductor confirmó que Solange también estaba nominada. Mientras se acercaba al lugar donde se ubicaban los participantes en placa, aprovechó el momento para pedirle al público que votara para que Charlotte abandonara la competencia.

Acusaciones cruzadas

Solange cuestionó la actitud de Charlotte dentro de la casa y sostuvo que la mediática no estaría involucrada en las actividades del reality.

"Quiero que se vaya Charlotte porque es una habitante, duerme todo el día, se levanta, limpia un vidrio, duerme todo el día, no participa de las actividades", expresó durante el cruce.

La pelea generó tensión en la competencia.La pelea generó tensión en la competencia.

Además, afirmó que ella se había esforzado desde el comienzo del programa y cuestionó el desempeño de su compañera dentro del juego.

Charlotte respondió a los dichos y acusó a Solange de ser soberbia. "Vos sos la más soberbia de todas y yo quiero que mi gente te saque a vos", lanzó la hija de Claudio Caniggia.

La tucumana intentó defenderse y recordó que desde su ingreso siempre había tenido una buena actitud con ella, aunque el intercambio continuó con reproches entre ambas.

Ambas pidieron apoyo

Luego de la discusión, Charlotte también se dirigió al público y pidió el respaldo de sus seguidores para continuar en la competencia.

Charlotte y Solange quedaron enfrentadas dentro de la casa.Charlotte y Solange quedaron enfrentadas dentro de la casa.

La participante aseguró que esperaba llegar hasta la final y manifestó su deseo de demostrar su lugar dentro del reality.

Por su parte, Solange mantuvo su postura contra la mediática y dejó claro que quería que la audiencia decidiera la salida de Charlotte.

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