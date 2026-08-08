La salida de Juanicar de Gran Hermano sorprendió a los seguidores del reality. Después de más de cinco meses dentro de la casa, el participante decidió abandonar la competencia tras enterarse de que su mamá, Roxana, había sido internada de urgencia luego de sufrir una descompensación vinculada al estrés.
Juanicar contó qué pasó con su mamá y por qué abandonó Gran Hermano
El joven relató las horas que atravesó junto a Roxana, habló del impacto que tuvieron los comentarios en redes y explicó por qué decidió priorizar a su familia por encima de la competencia.
La familia del actor de La sociedad de la nieve se comunicó con la producción para informar que la mujer había atravesado un episodio cardíaco. Al recibir la noticia en el confesionario, Juanicar eligió dejar el juego para acompañarla.
“Estoy acompañando a mi mamá y lo voy a seguir haciendo digan lo que digan. No me arrepiento de mi decisión porque no sé hasta qué punto hubiese llegado su colapso”, explicó ante sus compañeros.
El reencuentro
Horas después de abandonar la casa, Juanicar se reencontró con su familia y comenzó a acompañar a su mamá. Luego habló en Corta por Lozano (Telefe) y contó cómo fueron sus primeras horas fuera del programa.
“Recién agarro el celular después de toda la noche extraña que tuve, estoy un poco aturdido. Estuve toda la noche acompañando a mi mamá y ahora tengo que hacer mandados porque ella no puede hacer nada y me tengo que hacer cargo”, relató.
El participante también recordó que antes de ingresar al reality había pedido que le permitieran salir si su familia atravesaba una situación grave.
“Yo no sabía cómo iba a ser todo esto en relación a mi familia antes de entrar a la casa. Pedí que si a mi familia le pasaba algo, yo iba a salir. Priorizo siempre a mi familia, está antes que mi vida y mi carrera”, sostuvo.
El impacto de las redes
Juanicar también habló sobre los comentarios que recibió su mamá en redes sociales por su participación en Gran Hermano. Según explicó, considera que la exposición y el odio dirigido hacia ella tuvieron un fuerte impacto.
“Tengo entendido que mi mamá recibió muchísimo hate y eso le afectó muchísimo. Colapsó completamente. A mí no me hubiera gustado llegar lejos en la casa si mi mamá estaba así”, aseguró.
El joven diferenció las críticas que recibió él de las que afectaron a su familia. Explicó que ingresar al reality implicaba exponerse públicamente y que, por eso, ya estaba acostumbrado a recibir comentarios negativos.
“Mi mamá tuvo un problema de salud por todo el odio que le destilaban en redes por mi participación en Gran Hermano. Yo ya estaba acostumbrado a recibir hate, fue mi culpa porque entré al reality y me expuse al juego. Lamentablemente esto es parte del juego”, señaló.
Además, lamentó que las situaciones que él vivió dentro de la casa terminaran repercutiendo en su mamá: “Son cosas que he vivido adentro de la casa también y se lo tragó todo mi mamá”.
El fuerte reclamo
Tras recuperar el acceso a las redes sociales, Juanicar dijo haberse encontrado con mensajes que lo sorprendieron por su nivel de agresividad. El exparticipante pidió que este tipo de situaciones sean expuestas y cuestionó que la dinámica de un reality termine trasladándose a los familiares.
“Quiero que todas estas cuestiones se digan y se expongan. No es común todo esto. Entiendo que el juego lleve a las pasiones, pero el nivel de odio es terrible”, expresó.
También se refirió puntualmente a lo que encontró en Twitter después de salir del programa: “Lo que estoy viendo en Twitter en este momento es espantoso, no lo puedo entender”.
De esta manera, Juanicar explicó que su decisión de abandonar Gran Hermano estuvo directamente relacionada con la situación que atravesaba su mamá. Para el participante, continuar en competencia dejó de ser una prioridad frente a la necesidad de acompañarla y hacerse cargo de las tareas que ella no podía realizar.
Su testimonio también puso el foco en el impacto que pueden tener las críticas en redes sociales sobre el entorno de quienes participan en programas de exposición pública.